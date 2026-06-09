La emotiva carta de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre, Cristina Blanco

Por Fidel Conejero |

Horas después de conocerse la muerte de Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz y popular futuróloga televisiva de los años noventa, en una residencia de mayores de Majadahonda (Madrid), el actor ha querido despedirse públicamente de ella con una emotiva carta compartida en sus redes sociales.

En el texto, Muñoz recuerda a su madre como una mujer "valiente", "carismática" y con una personalidad única. "Has sido una mujer valiente, carismática, con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales", escribe.

El intérprete también ha recordado que Cristina Blanco convivió durante gran parte de su vida con un trastorno bipolar. "Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por tus enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad", explica.

Agradece a su madre que rechazase las ofertas de los medios

Miguel Ángel Muñoz agradece además a su madre el apoyo que siempre le brindó tanto en el ámbito personal como en el profesional. En uno de los pasajes más destacados de la carta, pone en valor la discreción que mantuvo durante décadas pese a haber sido un personaje conocido y a las numerosas ofertas que recibió para volver a exponerse mediáticamente.

"Gracias también por cuidar de mí en lo profesional y por ponerte a un lado de los medios de comunicación hace ya más de 20 años. Nunca entraste en la rueda de hablar de ti o de otros, a pesar de todas las veces que intentaron conseguir un testimonio tuyo", señala.

El actor también desvela que la vidente falleció el pasado 7 de junio y recuerda que en los últimos años había atravesado varios problemas de salud. "En estos tres últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones, pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó", lamenta. Muñoz asegura sentirse reconfortado al pensar que su madre se marchó "en paz y durmiendo plácidamente", aunque reconoce el enorme vacío que deja en toda la familia.

En la parte final del mensaje, el actor recuerda algunos de los momentos que ya no podrá compartir con ella, como el estreno de #LaÚltimaVuelta, su documental en el que ella misma participó, o una próxima actuación en el Teatro Romano de Mérida. "Me da muchísima pena que no vayas a poder asistir a su estreno en el cine y que tampoco me puedas ver el día de mi cumpleaños en el Teatro Romano de Mérida", escribe. La carta concluye con una emotiva despedida: "Te quiero y te voy a echar mucho de menos, mamá. Descansa en paz".