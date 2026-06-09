Muere Cristina Blanco, vidente y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

Por Fidel Conejero |

Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz y uno de los rostros más populares de la televisión española de los años noventa gracias a sus intervenciones como futuróloga y vidente, ha fallecido a los 61 años. Según informa la revista Semana, la televisiva murió a consecuencia de un infarto en la residencia de Majadahonda (Madrid) donde vivía desde hacía casi tres años.

La noticia supone un duro golpe para Miguel Ángel Muñoz, uno de los actores más conocidos de la televisión española con trabajos como 'Un paso adelante', 'Amar es para siempre', 'Presunto culpable' o su victoria en la primera edición de 'MasterChef Celebrity'.

Este fallecimiento llega tres años después de la muerte de Luisa Cantero, la popular "Tata", con quien el actor mantenía una estrechísima relación y protagonizó durante la pandemia algunos de los contenidos más virales de las redes sociales.

Muere Cristina Blanco, futuróloga y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

A Cristina Blanco le amputaron una pierna en 2023

Cristina Blanco se trasladó a esta residencia en el año 2023 después de atravesar diversos problemas de salud que llevaron a la amputación de una pierna. Desde entonces había mantenido un perfil discreto y alejado de la vida pública.

Aunque en los últimos años su presencia mediática había sido prácticamente inexistente, Cristina Blanco fue una figura muy conocida por los espectadores durante la década de los noventa. Sus apariciones en programas dedicados a las predicciones, la astrología y los fenómenos paranormales la convirtieron en una de las videntes más populares de la televisión de aquella época, especialmente de la mano de María Teresa Campos.

Por el momento, ni Miguel Ángel Muñoz ni otros familiares han realizado declaraciones públicas sobre el fallecimiento, aunque la citada revista ha anunciado que posee las imágenes de la visita del actor al tanatorio y que las mostrará en su versión impresa.