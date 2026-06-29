Por Fidel Conejero |

Esta noticia contiene spoilers

Tras la trágica muerte de Jacaerys Targaryen (Harry Collett) en la batalla del Gaznate, el último episodio de 'La Casa del Dragón' da un giro crucial a la Danza de los Dragones. Decidida a recuperar el Trono de Hierro, Rhaenyra (Emma D'Arcy) pone rumbo a Desembarco del Rey junto a Daemon Targaryen (Matt Smith), protagonizando una de las secuencias más esperadas de la temporada y un desenlace que culmina con una importante muerte.

Después de llorar a su hijo y de enviar un mensaje a Daemon Targaryen, que permanecía en Harrenhal, Rhaenyra toma una decisión que puede cambiar el rumbo de la guerra. Ambos parten desde Rocadragón a lomos de sus dragones, Caraxes y Syrax, con un único objetivo: recuperar Desembarco del Rey y reclamar el Trono de Hierro que considera suyo por derecho.

Sin embargo, la llegada a la capital resulta muy distinta a lo esperado. Lejos de producirse una gran batalla, Rhaenyra y Daemon consiguen acceder prácticamente sin resistencia a la Fortaleza Roja. La ausencia de Aegon II (Tom Glynn-Carney), que ha huido junto a Larys Strong (Matthew Needham), y la marcha de Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) con Vhagar hacia Harrenhal dejan la ciudad prácticamente desprotegida.

A ello se suma la decisión de Olivia Cooke ), que ejerce como reina regente e intentacon la esperanza dedentro de la fortaleza.

Olivia Cooke y Phia Saban en una escena de 'La Casa del Dragón'

Rhaenyra recupera el Trono de Hierro sin apenas resistencia

Una vez dentro de la Fortaleza Roja, Daemon vuelve a encontrarse con las Capas Doradas, el ejército del que él mismo había sido comandante, mientras los pocos soldados que permanecen fieles a los Verdes ofrecen una resistencia mínima antes de que el conflicto llegue a su desenlace.

Es entonces cuando tiene lugar uno de los momentos más impactantes del episodio. Otto Hightower (Rhys Ifans), personaje clave en los hechos que desembocaron en la guerra, es capturado y comparece esposado ante Rhaenyra para asumir las consecuencias de sus actos antes del estallido del conflicto entre ambas ramas de la familia Targaryen. La reina dicta sentencia y ejecuta personalmente la condena, protagonizando una escena que marca un antes y un después en la serie.

El episodio concluye con Rhaenyra ocupando finalmente el Trono de Hierro junto a Daemon Targaryen. Poco después comparecen ante la nueva reina Alicent Hightower y Helaena Targaryen (Phia Saban), dejando sobre la mesa un nuevo escenario político y preparando el terreno para el desenlace de la guerra en los próximos capítulos.