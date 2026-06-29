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'La Casa del Dragón': Rhaenyra conquista Desembarco del Rey y provoca una importante muerte

El segundo capítulo de la tercera temporada concluye con la esperada toma de la Fortaleza Roja por parte de los Negros.

'La Casa del Dragón': Rhaenyra conquista Desembarco del Rey y provoca una importante muerte
©HBO Max
Por Fidel ConejeroPublicado: Lunes 29 Junio 2026 17:39 (hace 1 hora)

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La Casa del Dragón

La Casa del Dragón

House of the Dragon

2022 - Act

Estados Unidos 2 temporadas 18 capítulos

FantasíaDramaAcción

8,3

Popularidad: #0 de 0 Ranking La Casa del Dragón

  • 302

  • 335
Esta noticia contiene spoilers

Tras la trágica muerte de Jacaerys Targaryen (Harry Collett) en la batalla del Gaznate, el último episodio de 'La Casa del Dragón' da un giro crucial a la Danza de los Dragones. Decidida a recuperar el Trono de Hierro, Rhaenyra (Emma D'Arcy) pone rumbo a Desembarco del Rey junto a Daemon Targaryen (Matt Smith), protagonizando una de las secuencias más esperadas de la temporada y un desenlace que culmina con una importante muerte.

Después de llorar a su hijo y de enviar un mensaje a Daemon Targaryen, que permanecía en Harrenhal, Rhaenyra toma una decisión que puede cambiar el rumbo de la guerra. Ambos parten desde Rocadragón a lomos de sus dragones, Caraxes y Syrax, con un único objetivo: recuperar Desembarco del Rey y reclamar el Trono de Hierro que considera suyo por derecho.

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Sin embargo, la llegada a la capital resulta muy distinta a lo esperado. Lejos de producirse una gran batalla, Rhaenyra y Daemon consiguen acceder prácticamente sin resistencia a la Fortaleza Roja. La ausencia de Aegon II (Tom Glynn-Carney), que ha huido junto a Larys Strong (Matthew Needham), y la marcha de Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) con Vhagar hacia Harrenhal dejan la ciudad prácticamente desprotegida.

A ello se suma la decisión de Alicent Hightower (Olivia Cooke), que ejerce como reina regente e intenta facilitar la entrada de Rhaenyra con la esperanza de proteger la vida de los miembros de su familia y evitar un baño de sangre dentro de la fortaleza.

Olivia Cooke y Phia Saban en una escena de 'La Casa del Dragón'
Olivia Cooke y Phia Saban en una escena de 'La Casa del Dragón'

Rhaenyra recupera el Trono de Hierro sin apenas resistencia

Una vez dentro de la Fortaleza Roja, Daemon vuelve a encontrarse con las Capas Doradas, el ejército del que él mismo había sido comandante, mientras los pocos soldados que permanecen fieles a los Verdes ofrecen una resistencia mínima antes de que el conflicto llegue a su desenlace.

Es entonces cuando tiene lugar uno de los momentos más impactantes del episodio. Otto Hightower (Rhys Ifans),  personaje clave en los hechos que desembocaron en la guerra, es capturado y comparece esposado ante Rhaenyra para asumir las consecuencias de sus actos antes del estallido del conflicto entre ambas ramas de la familia Targaryen. La reina dicta sentencia y ejecuta personalmente la condena, protagonizando una escena que marca un antes y un después en la serie.

El episodio concluye con Rhaenyra ocupando finalmente el Trono de Hierro junto a Daemon Targaryen. Poco después comparecen ante la nueva reina Alicent Hightower y Helaena Targaryen (Phia Saban), dejando sobre la mesa un nuevo escenario político y preparando el terreno para el desenlace de la guerra en los próximos capítulos.

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