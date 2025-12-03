Por Almudena M. Lizana |

Tras el anuncio de los primeros tres concursantes de 'La casa de los gemelos 2', Carlos y Daniel Ramos, más conocidos como Zona Gemelos, han sumado tres nombres más a la lista de participantes de su reality. Labrador, Bea La Legionaria y Aramís Fuster son las personas que han abierto la lista, a la que ahora se añade, como era de esperar, La Marrash. La joven catalana ya estuvo en la primera edición de 'La casa de los gemelos' y sus continuas peleas con La Falete desencadenaron la cancelación del reality tan solo nueve horas después de empezarlo.

"Es una persona a la que le debemos lealtad porque ha estado siempre con nosotros", explicaba Carlos Ramos. Por su parte, la propia Marrash reaccionaba en sus redes sociales a los primeros fichajes, contando que es muy probable que tenga enfrentamientos con Bea La Legionaria, no tantos con Aramís Fuster, a quien la ve una persona mayor y por eso la respetará.

María Rispa en su era 'sultana'

La siguiente concursante que los gemelos anunciaron en pleno directo en sus redes sociales fue María Rispa, una joven también catalana que hace una década se hizo famosa por redes sociales gracias, entre otras cosas, al programa 'Chicos y chicas', una especie de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Además, Rispa llevaba años fuera de España y en su día se convirtió en un meme porque su personalidad y acento variaban muchísimo, pareciendo latina o árabe, según el momento.

Carlos y Daniel Ramos, de Zona Gemelos

El pasado de Gabriella en Telecinco

El anuncio de Rispa supone también una nueva trama en 'La casa de los gemelos 2', ya que. "No sabéis lo que me ha costado conseguir a María Rispa. Marrash estaba obcecada en que Rispa no podía participar", explicaba Carlos Ramos. La sexta concursante confirmada viene directamente del universo de Telecinco, más concretamente, de ' La isla de las tentaciones '.

Se trata de Gabriella Hahlingag, a la que conocimos en la séptima edición del reality de Cuarzo, donde participó como soltera y tuvo una historia con Álex Girona, el que fuera novio de Marieta Díaz. Más tarde, afrontó otro reality en Telecinco participando en 'Los vecinos de la casa de al lado' y en la octava edición de 'La isla de las tentaciones' volvió como tentadora VIP, donde hizo caer a Montoya, aunque más tarde empezó una relación amorosa con Manuel González, que terminó muy mal.