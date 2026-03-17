Por Adrián López Carcelén |

'Casados a primera vista' vivió el lunes 16 de marzo el reencuentro de las parejas seis semanas después del final del experimento. En la anterior entrega, los matrimonios ya tomaron una decisión: la de seguir o abandonar la experiencia. En esta ocasión, y tras haber convivido mes y medio fuera del programa, los participantes pudieron ratificar o cambiar dicha decisión.

Milton y Natalia y Luciana y Borja optaron por abandonar separados el experimento seis semanas antes. Tras reencontrarse, el primer matrimonio se reafirmó en su decisión y pusieron fin a la experiencia con el deseo de no verse nunca más. Por otro lado, Borja desveló que, al salir del programa, le escribió un mensaje a Luciana para pedirle perdón por no haber actuado de forma correcta en algunas situaciones. Sin embargo, ella no aceptó el perdón e interpuso una distancia que quisieron seguir manteniendo.

Borja se confesó con Luciana en 'Casados a primera vista'

Una ruptura sorpresa

Otra de las parejas en las que el amor parece no haber triunfado fue la de Marc y Ainhoa. Pese a que seis semanas antes habían abandonado el programa muy enamorados, el desinterés comenzó cuando Marc regresó a Barcelona. "Te has reído de mí. Eres muy inmaduro para mí. No puedo mantener una conversación seria contigo. No te has involucrado nada en nuestra relación", dijo Ainhoa. Mientras, el catalán trataba de justificarse: "Pediste compromiso y lo he dado todo, pero necesitas un nivel de atención permanente y no puedo más".

Marc y Ainhoa decidieron abandonar separados 'Casados a primera vista'o

Finales felices, un posible embarazo y un éxito inesperado

Asimismo, Ainhoa desveló lo que ocurrió el día de su cumpleaños. "Me dio la impresión de que venía por compromiso, se quedaba dormido.", dijo la madrileña. La cara del resto de participantes era un poema. Finalmente, la pareja decidió acabar con la aventura y salir separados del programa.

Ana y Luija demostraron que el experimento ha dado sus frutos y confirmaron una grata noticia: viven juntos. Además, parece que el instinto paternal de Luija ha despertado tras haber conocido a los hijos de Ana: "Hasta hace tres meses o dos nunca había querido ser papá. Pero ella dice que le gustaría ser madre por tercera vez y estoy pensando que podría ser padre con ella". Ambos decidieron continuar y seguir viviendo una bonita historia de amor.

La gran sorpresa de la noche vino de la mano de Stefan y Estefanía. La pareja explicó que, a pesar de haber abandonado separados el programa, han estado hablando todo este tiempo e incluso han pasado tiempo juntos. "Tenía unas creencias de cómo debía ser mi pareja y me di cuenta de que no. Le quiero tal y como es", dijo Estefanía. Aun así, hubo una confesión de última hora que no sentó nada bien a la creadora de contenido, y es que Stefan confirmó que había tenido algo con una de las amigas que estuvo en su boda. Pese a ello, la pareja decidió seguir adelante y darse otra oportunidad.

Laura y Lorenzo decidieron seguir juntos en 'Casados a primera vista'

La de Laura y Lorenzo fue una de las parejas que más amor derrochó durante el experimento. Sin embargo, las inseguridades de Laura provocaron la ruptura tras haber visto una foto en la que Lorenzo salía sin el anillo de compromiso. "Le dejé para ver si se esforzaba por recuperarme y no lo ha hecho", confesó ella. Finalmente, los expertos se ofrecieron a ayudar a la pareja fuera del experimento y ellos aceptaron el reto. "Hemos decidido llegar al infinito y más allá", confesaron al unísono.