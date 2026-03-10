Por Adrián López Carcelén |

'Casados a primera vista' continúa su curso antes de la emisión especial en directo que Telecinco ha programado para el lunes 23 de marzo. Una gala que servirá para que los espectadores conozcan la situación de las parejas en la actualidad y que contará con Carlos Sobera como maestro de ceremonias. Pero antes de ello, en la entrega del lunes 9 de marzo los participantes se enfrentaron a la decisión de seguir o abandonar la experiencia, poniendo fin, por tanto, a su relación.

De las seis parejas, solo tres decidieron continuar su camino en el programa. Laura y Lorenzo fueron los más directos: se prometieron seguir "hasta el infinito y más allá". Aun así, en el momento de la decisión final se dieron cuenta de lo duro que va a ser para ellos mantener una relación a distancia. "¿Vas a ser capaz de conseguirlo?", le dijo Laura a su pareja, que contestaba afirmativamente siempre que la situación no se alargara más de la cuenta.

Lorenzo y Laura optaron por continuar su experiencia en 'Casados a primera vista'

Ana y Luija también apostaron por continuar la experiencia y seguir construyendo su relación tras superar los baches que se han interpuesto por el camino. Por otro lado, Ainhoa y Marc han sido los que menos claro lo han tenido después de los numerosos choques y diferencias que han surgido entre ellos. "Emocionalmente, ha sido muy duro", decía Marc claramente emocionado. Pese a ello, la pareja se besó de forma apasionada después de tomar la decisión de seguir e intercambiar varios "te quiero".

Una expulsión y dos abandonos

Natalia y Milton abandonaron 'Casados a primera vista' por decisión de los expertos

. En la noche del lunes 9 de marzo, la mitad de las parejas de 'Casados a primera vista' corroboraron dicha afirmación.. Después de que el argentino abandonase el apartamento y decidiera zanjar la convivencia, la pareja protagonizó un cruce de reproches frente a los expertos y el resto de compañeros del programa.

En el momento de la decisión final, Natalia decidió apostar por seguir la experiencia, mientras que Milton dejó clara su intención de abandonar. Finalmente, fueron los expertos los que decidieron por ellos: "Tenemos que dar por concluido el experimento, al no ver ningún avance por parte de la pareja en semanas". Tras escuchar estas palabras, Natalia no pudo evitar emocionarse al expresar que ese no era el final que había imaginado para su historia de amor.

Stefan y Estefanía fueron otra de las parejas que abandonaron el programa, pero en este caso lo hicieron de mutuo acuerdo. Después de percibir las inseguridades y los muros que los separan, la pareja escribió "abandonar" en la libreta sin poder contener la emoción. Por otro lado, y después de un intento frustrado por parte de ella de devolver la magia y tratar de convencer a su pareja para seguir con la relación, Borja y Luciana también decidieron acabar su experiencia e irse del programa.