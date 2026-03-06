Por Adrián López Carcelén |

'Casados a primera vista' ha sido uno de los fenómenos de la temporada televisiva. La vuelta del formato a Telecinco ha sido una de las pocas alegrías que la cadena de Mediaset España se ha llevado en los últimos años en cuanto a audiencias. Hasta la fecha, el formato puede presumir de haber liderado sobre sus rivales en varias de sus emisiones.

Por ello, la cadena de Fuencarral habría decidido premiar al programa con una emisión especial en directo el lunes 23 de marzo. La entrega serviría como broche final a una temporada que ha sabido hacerse con el calor de la audiencia. En esta gala, estarían presentes todas las parejas acompañadas por sus familiares más cercanos.

'Casados a primera vista' ha sido la gran sorpresa de la temporada

Según PocoPasaTV, la intención de Mediaset España sería comprobar el rendimiento del formato en una emisión en directo. Hace años, el grupo tomó una decisión similar que se saldó con gran éxito con 'La isla de las tentaciones'. Ahora, Telecinco tratará de repetir la estrategia con 'Casados a primera vista', ofreciendo este debate que servirá como reencuentro final de la temporada.

El éxito de 'Casados a primera vista'

El formato volvió a Telecinco después de su última temporada en 2018 en Antena 3

Tras estrenarse con un 13,9% y rozar el millón de espectadores el pasado lunes 19 de enero, 'Casados a primera vista' puede presumir de haber liderado, hasta la fecha, cinco de sus siete entregas.

Después de haber emitido entre 2015 y 2018 sus cuatro primeras temporadas en Antena 3, en 2026 el programa ha comenzado una nueva etapa en Telecinco. El programa, que actualmente produce BullDog TV, tendría ya garantizada su continuidad en la cadena de Mediaset España una temporada más, según El Confidencial Digital. La cadena de Fuencarral seguirá produciendo así otro nuevo formato en el que el amor es el protagonista, como también lo es en 'La isla de las tentaciones' o 'First Dates'.