EL CELESTINO

Carlos Sobera presentará el especial en directo de 'Casados a primera vista' en Telecinco

El presentador de 'First Dates' reunirá a todas las parejas del programa tres meses después de su "sí, quiero".

Carlos Sobera presentará el especial en directo de 'Casados a primera vista' en Telecinco
Por RedacciónPublicado: Lunes 9 Marzo 2026 12:59 (hace 11 horas) | Última actualización: Lunes 9 Marzo 2026 13:23 (hace 10 horas)

Mediaset España ha anunciado que Carlos Sobera será el encargado de presentar el próximo lunes 23 de marzo de 2026, a las 23:00 horas, el especial en directo de 'Casados a primera vista'. La emisión reunirá en plató a todas las parejas del programa para analizar cómo han evolucionado sus relaciones desde la boda y resolver cuentas pendientes.

Estefanía contará cómo es su relación actual con Stefan en este especial de &#39;Casados a primera vista&#39;
El especial permitirá a los espectadores revivir algunos de los momentos más intensos del reality y comprobar de primera mano el estado actual de los protagonistas tras tres meses de convivencia fuera de cámara. Según la cadena, se trata de un formato que combina el seguimiento personal con la sorpresa de un directo que promete emociones y revelaciones.

La elección de Carlos Sobera encaja perfectamente dentro de un programa donde las relaciones amorosas son las protagonistas. Su trayectoria en 'First Dates' y otros formatos del canal aporta un tono cercano y dinámico que encaja con la esencia del reality show de Bulldog TV, pensado para generar complicidad con los participantes y la audiencia.

Carlos Sobera presentará esta reunión en directo con todas las parejas de &#39;Casados a primera vista&#39;
La fórmula de las 'Tentaciones'

Esta entrega en directo sigue la misma línea que los reencuentros de 'La isla de las tentaciones', ofreciendo una entrega extra para comprobar la evolución de los participantes fuera del formato. Antes de la gala en directo, Telecinco emitirá las dos entregas grabadas restantes de la temporada, previstas para los lunes 9 y 16 de marzo de 2026.

'Casados a primera vista' se ha consolidado en su estreno en Telecinco ocho años después de su primera etapa en Antena 3, logrando cuotas superiores al 13% en todas sus entregas y firmando un máximo del 14,8% de share en su última emisión. Sus buenos resultados en términos de audiencia afianzan la apuesta de Mediaset España por formatos vinculados al amor, junto a 'First Dates' y algunas tramas de 'El diario de Jorge', la décima edición de 'La isla de las tentaciones' y la adaptación de 'The Honesty Box'.

