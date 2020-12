'Mask Singer': Genoveva Casanova, concursante bajo la máscara de Caniche, segunda finalista de la edición

La noche del miércoles 23 de diciembre, 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó la esperada gran final de su primera edición. Una cita en la que los cuatro concursantes que quedaban, Camaleón, Caniche, Catrina y Cuervo, actuaron individualmente sobre el escenario, tras lo cual iban siendo eliminados uno a uno, teniendo así que desvelar su identidad. Tras la eliminación de Cuervo y Camaleón, llegó el turno de Caniche, quien se quedó con la medalla de plata tras perder contra Catrina, por lo que tuvo que desvelar que, bajo el disfraz, se ocultaba Genoveva Casanova.

Caniche decidió defenderse en la final con una actuación por todo lo alto entonando "Only Girl (In The World)", de Rihanna. "Durante una temporada disfrutaba de espectaculares pasarelas", desveló la concursantes antes de subirse al escenario, tras lo cual aseguró que "esta noche volveré a sorprenderos", al igual que "no solo canto así de bien, también he hecho pinitos en el séptimo arte". Su actuación hizo soltar nombres como Patricia Conde, Naty Abascal, Mónica Cruz o Pilar Rubio, de las cuales solo cambió la segunda, apuesta de Javier Calvo, quien acabó nombrando a María Pombo a escasos segundos de la gran revelación.

"Voy a echar de menos tu alegría, tus ganas. incluso debajo de esa máscara lo transmites, estoy seguro de que eres una persona excelente", apostó Javier Calvo, antes de la gran revelación, palabras que suscribió Javier Ambrossi. "Ella nos ha transmitido algo de su espíritu que es precioso", elogió el investigador, tras lo cual Malú le dio las gracias a la concursante "por los momentos que nos has hecho pasar y esos shows". Casanova se retiró entonces la máscara, visiblemente entusiasmada y emocionada, tras dejar a los presentes totalmente perplejos, momento en el que Ambrossi recordó haber sido el único que la había nombrado, aunque solo en una ocasión, que acabó convirtiéndose en una apuesta pasajera.

"No pensé que fuera a llegar al tercer episodio"

"Cómo has transmitido el personaje de bien", alabó Ambrossi, mientras que Mota la calificó de "generosa" por todo lo que había dado durante el concurso. "Ha sido rarísimo, porque no pensé que fuera siquiera a llegar al tercer episodio", confesó la concursante, quien rememoró cómo, al acudir al estudio para grabar su voz, no había estado nada convencida de poder hacer una buena actuación, algo que había cambiado con las clases vocales que había recibido. Entre las pistas desveladas, se apuntó que "la fotografía es una de sus pasiones, incluso ha hecho exposiciones benéficas"; el hecho de que vive al lado del Jardín Botánico de Madrid, o que, "durante una época colaboró con una conocida marca de vestidos de novia". Además, Genoveva se mostró más que feliz con la victoria de su compañera Catrina, cuya identidad, al igual que el resto de los presentes, tampoco conocía. "Ha sido el mejor juego que he jugado en mi vida", confesó Casanova, en su despedida.