CBS ha acabado los deberes. Con la reciente renovación de las tres series de la franquicia 'FBI' y la cancelación de 'United States of Al' ya quedaban muy pocos proyectos pendientes de su futuro. Antes de pasar a la semana de los upfronts, cuando se presentará el planteamiento de cara a la próxima temporada televisiva, la cadena estadounidense ha querido comunicar si las cuatro series que seguían en el aire continuarán o no.

'Magnum' acaba con su cuarta temporada

En los cuatro casos, la balanza ha caído del mismo lado. Tanto los dramas 'Magnum' y 'Good Sam' como las comedias 'How We Roll' y 'B Positive' han sido canceladas, como señala The Hollywood Reporter. La más veterana de todas ellas era el reboot de 'Magnum P.I.', que en España se puede ver a través de Calle 13, y que no tendrá continuidad más allá de una cuarta temporada que está promediando 7,4 millones de espectadores.

'B Positive' llega a su fin con su segunda entrega, en la que Annaleigh Ashford ganaba mucho más protagonismo tras la marcha de su creador, Marco Pennette, y después de que Thomas Middleditch fuera acusado de acosar a mujeres en un club de Los Ángeles. Por último, el drama médico 'Good Sam' y la sitcom 'How We Roll' se quedan sin futuro tras mantener unos bajos datos de audiencia.

Mucho drama y nada de comedia

Una vez atados esos cabos sueltos, CBS ha dado luz verde a la producción de temporadas completas de tres nuevos dramas: el policiaco 'East New York', protagonizado por Amanda Warren; 'Fire Country', basado en las propias vivencias de Max Thieriot en una California marcada por el fuego; y la tragicomedia 'So Help Me Todd', liderada por Marcia Gay Harden y Skylar Astin. Como señala Deadline, lo más probable es que las tres lleguen en otoño. No obstante, lo que no veremos serán sitcoms, ya que CBS ha desechado todos los pilotos de comedia que tenía entre manos.