Isa Pantoja, sobre su conflicto familiar en 'La casa fuerte': "No dieron la cara por mí, yo tampoco lo haré"

La noche del jueves 12 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su cuarta gala, en la que Chabelita Pantoja tuvo la ocasión de recibir toda la información sobre el conflicto que ha surgido entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, a través de las declaraciones que ambos han lanzado hasta la fecha a través de los medios. Unas palabras que Isa tuvo ocasión de valorar en directo, donde se mostró neutral en el conflicto antes de lanzar algunos dardos.

Chabelita, muy atenta a las declaraciones de Kiko Rivera e Isabel Pantoja en 'La casa fuerte'

"Lo que me contase no era nada comparado con lo que he visto", reconoció Isa, tras escuchar las declaraciones de su madre y su hermano, algo ante lo que Jorge Javier Vázquez matizó que "lo que te conté no es nada con la que se está liando fuera". "No me lo esperaba para nada", reconoció la concursante, que destacó entre lo que más le había impactado, el hecho de que Rivera hubiera declarado que su madre se había "vendido toda su vida que era la viuda de España". "Es algo nuevo que no he escuchado de él", declaró Pantoja, quien recordó como "se me ha criticado por hablar cuando tenía problemas con mi madre y no he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él". "Lo que más me duele es que esto de pie a que gente que odie a mi madre se lance", admitió la concursante.

"La reflexión que has hecho es importantísima. Tu hermano utiliza todos los argumentos que se han usado para atacarla", señaló entonces Vázquez, tras lo cual apostó por que el conflicto entre madre e hijo es "difícil que se arregle". "Es una pena. No puedo decir nada. Me parece todo fuera de lugar", manifestó Chabelita, tras lo cual confesó que "este tema me da mucha rabia". "No me gusta hablarlo, pero precisamente porque no quiero darle vueltas, prefiero expresarlo aquí y ya", añadió Isa Pantoja, que vaticinó que aquello que más le habría dolido a la tonadillera sería verse "cuestionada como madre", al igual que "lo de viuda de España creo que le duele porque sigue recordándolo a día de hoy". "A lo mejor no lo ha asimilado. Muchos días lo recuerda como si hubiera pasado hace dos días", desveló Isa, al hablar de la muerte de Paquirri.

"Cantora ni me va, ni me viene"

Isa Pantoja conversa con Jorge Javier en 'La casa fuerte' sobre el conflicto de su familia

La concursante se negó a valorar las críticas de Rivera sobre el "escaso caso" que Isabel Pantoja haría a sus nietos, tras lo cual Jorge Javier planteó el hecho de que "Kiko tiene miedo de que tu madre lo haya metido en algún marrón económico". "Para mí es una putada estar en esta posición. Lo que ha dicho mi hermano me parece fuera de lugar", valoró la concursante, quien reconoció que Cantora "ni me va, ni me viene. Vosotros sabéis más que yo". "Le tengo cariño porque es donde hemos vivido muchos años y es el legado de Paco, por lo que lo respeto. Es un problema de ellos", reconoció Pantoja, quien también escuchó el comunicado que su madre había metido a través de los medios.

"La verdad es que no me esperaba menos de mi madre. Es su manera de 'pararlo' de proteger su honor e intimidad", opinó la concursante, quien confesó que "me tengo que posicionar con ella y lo que espero es que, de alguna manera, pare". "He estado en una posición parecida. Ellos no han dado la cara por mí en muchas ocasiones y yo tampoco la voy a dar por nadie", reconoció entonces Pantoja, a quien el presentador informó de que emitirían un especial sobre la herencia de Cantora en el que estaría Kiko Rivera. "No tengo que decir nada porque siempre ha sido una persona muy fuerte", declaró Isa, sobre su madre, a quien animó a que no viera el programa y "que intente no hacer réplica".