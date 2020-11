La madre de Sandra Pica habla de su duro pasado en 'La casa fuerte': "Tuvo bulimia en la escuela"

La noche del jueves 26 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décima gala de la edición, tras varios días en los que Sandra Pica no se ha mostrado especialmente animada a raíz del creciente distanciamiento entre ella y Tom Brusse desde que ingresaron en el reality. Un deprimente estado de ánimo al que el programa quiso poner fin con ayuda de su madre, presente en plató, quien le envió un mensaje y pudo hablar con ella unos minutos para instarla a que viviera la experiencia al máximo, sin tristeza.

Sandra habla con su madre en la Gala 10 de 'La casa fuerte 2'

"Tengo a mi familia superpresente", confesaba la concursante, antes de tener contacto con su madre, momento en el que aseguró sobre su relación con Tom que "quitando lo que está pasando ahora, fuera tenemos una relación increíble". La barcelonesa pudo ver entonces imágenes con su familia, mientras escuchaba un mensaje de su madre, en el que reconocía estar sorprendida al "verla así, porque sé que está muy enamorada de Tom" y recordaba la dura infancia de la concursante. "Me separé de su padre cuando era muy pequeñita y tuvo bulimia en la escuela", confesó la madre de la Sandra, tras lo cual añadió que "perdió a sus abuelos en poco tiempo". "Siempre me ha dado mucha fortaleza, me ayudaba cuando estaba enferma", reconoció Sonia, tras lo cual declaró que su hija "no va a decir cómo ha sido su vida, pero no ha sido fácil. Lo de 'La isla de las tentaciones' le ha tocado muchísimo y lo de Samira es lo que la ha rematado".

"Cómo se agradece ver una imagen de una persona a la que quieres tanto", admitió la concursante, entre lágrimas, tras lo cual declaró que su madre "es el pilar más importante de mi vida", además de "una luchadora, sacó adelante a dos hijas". "En navidades volvió a estar enferma, lo pasé muy mal. Tengo pánico a que lo esté pasando mal, a que yo se lo esté haciendo pasar mal", declaró la barcelonesa, después de reconocer que "el mayor miedo que tengo en la vida es perder a mi madre". Unas palabras tras las cuales Sandra pudo hablar con su progenitora. "Te quiero muchísimo. Eres la mejor hija del mundo, da igual lo que diga la gente. Más daño no pueden hacer. Vive tu concurso con ganas", añadía Sonia, ante la emoción de su hija, a quien prometió que "todo está perfecto" y envió recuerdos de sus amigos y familiares. "Muchísimas gracias. Ahora mismo es como si estuviera viendo a dios", confesó Sandra, después de que su madre pusiera punto final a la conversación asegurando que "te quiero ver a tope".

"Está pasando factura a nuestra relación"

El apoyo de Sonia llegaba después de que varios días en los que la relación entre su hija y Brusse parecía tambalearse, más aún cuando el empresario la llamó Melyssa, como su expareja, en la anterior gala. "El noventa por ciento de que yo esté mal, es porque no estamos bien tú y yo", confesaba la barcelonesa en una conversación con su novio en plena noche. "No me siento apoyada por ti. Te tengo que ser sincera: no estoy bien. Siento que está pasando factura a nuestra relación. Siento que de aquí no sé cómo vamos a salir", declaraba la concursante, después de señalar a Tom que "no me miras como antes". "Siento que, cuando me abrazas, no lo haces con amor", opinó Pica, algo que no gustó nada a Brusse, quien declaró que "no lo acepto". "Intento estar bien y soy la primera que quiero estar bien, por eso no sé si irme", valoró Sandra.