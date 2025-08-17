Chenoa, rostro revelación de la temporada televisiva

Chenoa en imágenes 44 fotos
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Tanto es así que la cantante ha conseguido convertirse en el rostro revelación de esta temporada, convirtiendo en éxito todo lo que ha tocado. Y, además, en cadenas diferentes. Algo relativamente sorprendente si tenemos en cuenta que Chenoa lleva en el medio televisivo desde hace 24 años, cuando quedó como cuarta finalista en la primera y exitosísima edición de 'Operación triunfo', pero sólo ha comenzado a despuntar como presentadora ahora.
Chenoa, junto al jurado de 'Tu cara me suena'
Desde aquel 'OT 1', Corradini ha combinado una carrera a medio camino entre la música y la televisión. Con siete discos de estudio, el último publicado en 2016, Chenoa debuta como presentadora al poco de terminar 'OT 1', aunque sus trabajos en este campo suelen ser al principio galas especiales o fin de año, programas cortos donde comparte protagonismo con otros rostros más experimentados.
De colaboradora a presentadora titular
Su gran salto televisivo se produce como jurado de talent shows, arrancando en 2013 en Antena 3 con 'Increíbles' para después juzgar 'Oh Happy Day' en TV3. En 2016 se incorpora a la quinta temporada de 'Tu cara me suena', el que es su mayor éxito como colaboradora hasta la fecha.
Es en este programa donde va fraguando su imagen pública más cercana y desenfadada a lo largo de las ocho ediciones que juzga, todas ellas como líderes de audiencia en sus respectivas temporadas.
Chenoa, junto a su perrita Chloe en 'Dog House'
Su coronación en la presentación en solitario llega en el año 2023, y por todo lo alto. Es elegida para ponerse al frente del programa que la vio nacer, 'Operación triunfo', en su primera edición en Prime Video. Toma así el relevo de grandes rostros televisivos como Carlos Lozano, Jesús Vázquez o Roberto Leal. Una prueba de fuego que supera con éxito, puesto que es también la seleccionada para repetir en el regreso del formato este otoño.
De 'Tu cara me suena' a 'Dog House', pasando por 'The Floor'
A lo largo de 2024, y tras el éxito de 'OT', Chenoa aguarda su próximo proyecto televisivo, aunque mantiene sus colaboraciones en 'Tu cara me suena'. Es precisamente esta última edición del programa, emitida de abril a julio de 2025, cuando su audiencia media despunta hasta el 21,7% de share, el dato más alto desde la quinta edición, precisamente cuando Chenoa debutó en el programa.
En medio de este éxito consigue su primer gran programa en solitario en una cadena nacional. Es, curiosamente, 'The Floor', concurso para TVE que un par de años antes había presentado su compañero de programa, Manel Fuentes, en Antena 3. El espacio logra ser el estreno de prime time de La 1 más visto de la temporada, superando a otras apuestas de la pública como 'That's My Jam'. Lidera también su prime time de emisión, compitiendo con 'La noche de los récords' en Telecinco y 'Traitors España' en Antena 3, programas a los que gana con comodidad. Finalmente, 'The Floor' cierra su segunda temporada con una media de 1.072.000 espectadores y un 12,3% de share, mejorando ligeramente los datos de Manel Fuentes en Antena 3 dos años antes.
Chenoa repetirá como presentadora de 'Operación triunfo'
La nueva sorpresa de Chenoa no tarda en llegar y se produce este mismo verano, con el estreno de 'Dog House'. Un espacio sobre adopción de perros sin a priori demasiadas pretensiones para rellenar las noches estivales, pero que también acaba destacando por encima de sus rivales, superando el 10% de share y liderando en sus tres últimas entregas.
Un verano repleto de conciertos a la espera del regreso de 'OT'
Chenoa no descansa. Está claro que 2025 es su año, y no para de trabajar pese a sus éxitos televisivos. La cantante tiene programada este verano su habitual gira de conciertos, que esta temporada suman un total de 11 citas entre marzo y octubre, contando varios festivales. Todo esto compaginado con su trabajo como influencer en redes sociales, donde acumula más de un millón de seguidores en Instagram y medio millón en X, que rentabiliza también con campañas publicitarias.
Pero el plato fuerte se reserva para el último trimestre del año, cuando por segunda vez se ponga al frente del talent show 'Operación triunfo', que regresa a Prime Video a mediados de septiembre con una temporada más ambiciosa que estrenará jurado, academia y plató.