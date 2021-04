El domingo 18 de abril, laSexta emitía la esperada entrevista de Jordi Évole al cantante Miguel Bosé en relación a su postura negacionista con respecto a la covid-19. La entrevista se sucedía con diversos momentos de tensión, destacando uno en el que el artista llegó a intentar quitarle al presentador su ordenador de sus manos, debido a su negativa a conectar y debatir con un epidemiólogo que, finalmente, no llegó a participar en el programa. Ahora, el científico se ha pronunciado al respecto.

Jordi Évole y Miguel Bosé en 'Lo de Évole'

"El equipo de 'Lo de Évole' me había contactado. Estaba preparado para entrar, pero me avisaron de que era posible que no aceptase. Estaba listo para intervenir o no", explicaba Quique Bassat, epidemiólogo del instituto de Salud Global de Barcelona, a Manu Sánchez Fernández en 'Antena 3 noticias'. El científico aseguró que "le hubiera dicho muchas cosas. Hubiese sido muy claro a la hora de demostrar que las vacunas son la mejor herramienta de salud pública".

Bassat se mostró incrédulo ante las declaraciones que escuchó en la polémica entrevista: "Me produjo desasosiego escuchar a alguien que era presa de su propio delirio", aseguró. "Me dejó mal cuerpo que, en pleno prime time, alguien pudiese exponer unos comentarios tan polémicos y que rozan la apología y el delito contra la salud pública", aseguraba, antes de afirmar que lo de Bosé era "insultante para aquellos que han perdido a seres queridos".

"Que abra la puerta de un hospital"

En una reciente entrevista en el HuffPost, Quique Bassat repasaba otras de las declaraciones más polémicas de Bosé en el programa de laSexta. El cantante llegaba a burlarse, gritando: "¿Dónde está el virus? ¿Dónde está?". La respuesta del científico a esta pregunta era clara: "Si quieren verlo y ver dónde está, que abran la puerta de cualquier hospital, y así se convenzan de que esto no es una patraña". El epidemiólogo hizo referencia a que Bosé mencionaba que estaba "muy bien documentado, pero no desveló ninguna de sus fuentes", ante lo que dejaba claro: "Leer cosas en Internet o mirar vídeos en YouTube no es la manera en la que los científicos nos informamos sobre la evidencia".