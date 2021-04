Hacía años que Miguel Bosé no concedía una entrevista a un medio español y mucho menos después de las opiniones negacionistas que compartió en sus redes sociales. Sin embargo, el artista decidió dar la oportunidad a Jordi Évole para hablar en 'Lo de Évole', donde se abrió por completo. Desde su consumo de drogas, la muerte de su madre e incluso explicó el motivo por el que se había quedado sin voz. El intérprete de "Morenamía" apuntó que estos graves problemas en su voz eran derivados a su vida personal, especialmente a su anterior relación de pareja.

Miguel Bosé en 'Lo de Évole'

Bosé tiene muy poca voz, pero admitió que ha habido momentos en los que no ha tenido menos: "Ahora tengo y puedo hablar, pero he llegado a tener cero. Nada". A Évole le sorprendió especialmente esto porque nadie se dio cuenta de este problema a lo largo de los años: "¿A quién quieres que me enseñe, Jordi, en ese estado? Ya sé que a la gente en España le gusta mucho compartirlo todo, las desgracias, los granos, las almorranas, las separaciones, los dolores... Yo no".

"Jordi, ¿Cuándo he hablado de mí? ¿Cuándo he hablado de mis amigos? ¿Cuándo la gente ha sabido que tú y yo teníamos una amistad? ¿Cuándo he vendido yo algo sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre lo privado, mis parejas?", preguntó Bosé a Évole. Sin voz, el cantante tuvo que escribir en una hoja a sus hijos que no podía hablar o que tenía que estar en silencio para poderse "curar". Además, lo quiso ver como "un ejercicio de humildad" porque "había hablado mucho y había basado toda mi vida en la voz". Por ese motivo, decidió comunicarse con su voz "cuando estés preparada vuelves y perdón por todo lo que he hecho" y, poco a poco, volvió a recuperarla.

"Mi madre no se murió de Covid-19"

Miguel Bosé habló abiertamente sobre la muerte de su madre, Lucía Bosé y afirmó que tuvo una vida "fantástica y plena" con un marido que amó muchísimo, tres hijos que le han hecho "estar orgullosa" y la oportunidad de conocer a todos sus nietos. El intérprete se despidió de su madre por teléfono: "Nunca pensé que la iba a perder, la verdad", confesó el artista. Señaló que esto sucedió en las primeras semanas de la pandemia: "Entonces, habían saltado los protocolos absurdos de la OMS. Ahí ya contaba que la gente mayor no iba a ser la prioridad", lanzó el intérprete y quiso dejar claro que su madre "no tenía coronavirus": "No se murió de Covid-19 y eso tiene que parar ya".

"Mi madre se murió... Eso es otra historia que no quiero hablar aquí porque sería interminable y sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento. A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se suele hacer con el resto de los ancianos", explicó el cantante y apuntó que debido a los protocolos no se pudo despedir de ella. Sin embargo, está tranquilo porque sabe que "está mejor que nosotros": "En un lugar fantástico, quitándose toda esta mierda que nos está lloviendo con toda esta sarta de cretinos, asesinos, criminales...", criticó Bosé, quien apuntó que si estuviera viva estaría "plantándole cara a esta farsa".