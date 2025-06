Clara Galle y Nuno Gallego sorprenden en 'La revuelta' al sincronizar "la cifra potente" de relaciones íntimas

Por Redacción |

En el programa del lunes 9 de junio de ' La revuelta ', Clara Galle Nuno Gallego , pareja en la vida real, visitaron el plató de David Broncano junto al también actor y exjugador de rugby Agustín Della Corte. Los tres acudieron al programa para presentar su nueva serie en Netflix, ' Olympo ', ydel presentador.

Durante la entrevista, el trío comentó que han compartido meses de rodaje y preparación física para interpretar, respectivamente, a una nadadora de natación sincronizada y a dos jugadores de rugby. Cuando Broncano preguntó a los invitados quién de los tres tenía más dinero, tanto Gallego como Della Corte señalaron al unísono a Clara Galle. Según explicó más adelante la actriz, ella y Gallego viven juntos. Della Corte, por su parte, confesó que actualmente vive en la antigua casa de la actriz. "Y lo paga todo Clara", bromeó el uruguayo.

Todos los invitados a 'La Revuelta' el lunes 9 de junio

Sin embargo, el momento más comentado de la entrevista llegó con la pregunta de las relaciones sexuales. Della Corte comenzó diciendo entre risas que la pareja iba a necesitar una calculadora. No obstante, Galle y Gallego prescindieron de hacer cuentas. "35, por redondear", contestó Nuno Gallego provocando carcajadas entres los presentes. "Menudo flipado", contestó entre risas Broncano.

"Agustín, es una cifra muy potente la de Nuno, ¿eh?", bromeó el presentador con Della Corte. "Sí, yo no vengo a competir, porque yo estoy en otra situación. Estoy soltero", contestó el uruguayo. "Yo diría que 15", continuó. "Bueno, eso es una paja diaria, está bien. La protocolaria", bromeó Grison. Clara Galle, por su parte, también respondió 35, sincronizándose con Gallego.

Clara Galle y María Romanillos en 'Olympo'

Gimnasta 'prácticamente' profesional

Finalmente, Clara Galle aprovechó el espacio para hablar sobre su reciente transformación física, no solo relacionada con su papel en 'Olympo', la serie ambientada en un centro de alto rendimiento deportivo. "Me veo fuerte y me gusta", afirmó la actriz, reivindicando su decisión de subir de peso y su rechazo a las imposiciones sociales sobre los cuerpos femeninos. Como broche final, la actriz dejó clara su habilidad con una voltereta hacia atrás, esta vez sin accidentes, ya que la actriz ya había intentado hacerlo anteriormente en el programa. "Casi se mata", bromeó Broncano recordando la anécdota.