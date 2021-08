El caos que se está viviendo en Kabul, con la toma de poder de los talibanes, está afectando no solo a los habitantes sino también a los periodistas desplazados que conectan desde el lugar para dar la última hora. Uno de los nombres que ha destacado en las redes ha sido el de la periodista de la CNN, Clarissa Ward, que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la prensa que se encarga de retransmitir la crisis.

Clarissa Ward en las calles de Kabul

La periodista sigue informando en las calles de Kabul, a pesar del riesgo que le supone ser mujer. Ward lo ha vivido en sus propias carnes, cuando un grupo de talibanes se ha enfrentado a ella y a su cámara, mientras hacían un reportaje sobre el caos que se vive en las calles. Los radicales interrumpieron una entrevista a los ciudadanos a tiros, provocando que se vivieran momentos de tensión en directo.

Los talibanes obligaron a Ward a taparse el rostro completo, mientras la amenazaban con "un látigo improvisado" y uno de ellos comenzó a forcejear con el cámara, tapando el objetivo para asegurarse de que no pudiera verse nada. También golpearon con las pistolas al productor, por estar grabando con un iPhone, y la violencia solo se detuvo cuando uno de los radicales se percató de que eran periodistas de la CNN. La periodista ha asegurado que es "un milagro" que no hubiera heridos graves por el enfrentamiento.

Clarissa Ward, corresponsal de la CNN, y sus compañeros se están jugando la vida para que tú veas en tu casa lo que está pasando en Afganistán. #PERIODISMOpic.twitter.com/3tt9VOoBDM — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) August 19, 2021

Viral en redes

Ward ya fue viral en Twitter debido a su drástico cambio de vestuario, con la comparativa de una imagen en la que aparecía en manga corta y con el pelo al descubierto y una foto posterior, en la que iba con un velo islámico. La periodista usó sus redes para aclarar el contexto de ambas imágenes: "[...] Siempre he usado un pañuelo en la cabeza con anterioridad en la calle en Kabul, aunque no con el pelo completamente cubierto y abbaya. Así que hay una diferencia, pero no tan marcada".