La policía arresta a un periodista de CNN informando en directo de las protestas en Minneapolis

La ciudad de Minneapolis en Estados Unidos lleva tres días viviendo una ola de disturbios en protesta por la muerte de George Floyd, tras ser detenido y posteriormente inmovilizado por la policía. Derek Chauvin se arrodilló sobre él y ya ha salido a la luz que este agente acumulaba 18 quejas de asuntos internos, al que se le suma este del que se le acusa, aparte de violento, de racista.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

Uno de los medios que quisieron mostrar toda la actualidad de lo sucedido era CNN, quien envío al periodista Omar Jiménez, junto a otros tres compañeros, a una zona cercana al Departamento de la Policía que los manifestantes habían prendido fuego. Sin embargo, el periodista no pudo cumplir con su jornada como se esperaba, pues en medio de la retransmisión fue detenido.

Antes de comenzar a informar, Jiménez se identificó como periodista de CNN y mostraba en todo momento su credencial en el bolsillo. No obstante, pareció no haber servido de nada, pues cuando estaba informando en directo de los sucesos, se le acercaron dos policías cogiéndole de los brazos y anunciándole que estaba arrestado, mientras le colocaban las esposas. Por más que preguntara el motivo de la detención, los policías no le respondieron. Acto seguido, ocuriría lo mismo con su equipo.

Unas horas después de esta detención que ha dado la vuelta al mundo con su vídeo, CNN anunciaba de la liberación policial de Omar Jiménez y su equipo. Además, han vuelto a contar con el protagonista de la noticia para que fuese él mismo quien contase en primera persona qué es lo que había sucedido y hablase de su desconcierto desde el momento de la detención hasta que le ha sido liberado.

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i