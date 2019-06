Helena Bianco, ganadora de 'La Voz Senior': "Me presenté por reivindicar que mi generación no ha desaparecido"

Helena Bianco se ha proclamado ganadora de la primera edición de 'La Voz Senior' tras demostrar, una vez más, su potencia vocal con una versión de "A mi manera". Su amplia trayectoria profesional desde la década de los 60 ha sido un aliciente para emocionar tanto al público como a los coaches desde el inicio del programa y ser elegida en el equipo de Pablo López.

Recordemos que, antes de encadenar otros proyectos notables. A ese recorrido se le sumará próximamente el single que grabará con Universal Music por haberse hecho con la victoria del talent show emitido por Antena 3. En FormulaTV hemos hablado de esta y otras cuestiones con la cantante.

Helena Bianco en 'La Voz Senior'

Primeramente, enhorabuena por la victoria. ¿Esperabas ganar?

No pensaba ni que se iban a dar la vuelta en las Audiciones a Ciegas. Casi nunca pienso en nada por no decepcionarme después, pero tenía cierta confianza en mí. A estas alturas de la vida...

Ayer fue una noche llena de emociones, ¿con qué momento te quedas?

Con el momento ganador. Para mí fue deslumbrante. También fue muy importante para mí cantar "El camino" con Pablo López porque tiene una sensibilidad aplastante; y me encantó ver a mi familia feliz. Tanto los que estaban como los que no, que sabía que estaban viendo el programa.

Me ha tocado cantar cuatro temas totalmente opuestos a lo que yo canto en mis directos

Cada una tenía una particularidad. He tenido que medirme, lo cual agradezco porque soy de base rockera y casi todo lo que he hecho ha sido pop muy dinámico, y me ha tocado cantar cuatro temas totalmente opuestos a lo que yo canto en mis directos. Es cierto que yo a Mari Trini la domino más porque es una mujer que admiro y tengo un tributo dedicado a ella. Me gusta mucho "Ayúdala" por ser un tema de diez. "A mi manera" era un reto tremendo porque me hubiera gustado cantarlo más bluesero, con otra envergadura, pero me controlé porque entendí que tanto en el bolero de "Te extraño" como en "A mi manera" tenía que tener una pequeña disciplina para no desmadrarme.

Tu premio es poder grabar un sencillo con Universal Music, ¿qué deberíamos esperar de ese trabajo?

Estoy como loca por reunirme con Universal porque es un paso que hay que pensar muy bien. A ver con qué Helena Bianco quieren implicarse después de tantos años de carrera y con todo lo que he hecho yo en mi vida, desde conciertos contemporáneos con quinteto de cámara hasta Bianco, un grupo de rock que tuve, pasando por Los Mismos o el espectáculo dedicado a Mari Trini.

Y sí, en principio es un single, que yo lo veo apropiado porque ahora ya no se lleva el hacer una producción grande. Pero si con ese single acertamos está abierta la puerta a poder seguir grabando. Sobre todo lo que más me ilusiona con Universal y quiero que lo lleven a cabo es la intervención en los macroconciertos, que es lo que creo que me falta por vivir. Disfrutar de esos medios a los que no tuvimos acceso en nuestra época.

¿Tienes más proyectos?

No paro de trabajar. Solo he parado un poco la contratación porque a partir de ahora las directrices de mi carrera las tengo que depositar en Universal. Igualmente, seguiré este año con mi espectáculo tributo a Mari Trini, "Estoy pensando en ti", porque es el décimo aniversario de su muerte. Las fechas que tengo ya contratadas en teatros las tengo que cumplir hasta octubre. Tampoco me he planteado de momento crear una producción o espectáculo nuevo.

Helena Bianco con su coach, Pablo López

De Pablo solo puedo hablar de la admiración que tengo hacia él como músico y como persona sensible

Desde el momento que dije que iba a 'La Voz Senior' todo el mundo me preguntó quién quería que se diera la vuelta y yo decía que Pablo López. Personalmente no lo conozco mucho porque no he tenido oportunidad siquiera de tomarme un café con él. Si tiene algo mágico este programa es que no nos cruzamos, todo es limpio, no intervenimos en nada ni intervienen. Solo nos vemos en el momento de la actuación. Incluso con los otros compañeros apenas sabes quién va pasando.

De Pablo solo puedo hablar de la admiración que tengo hacia él como músico y como persona sensible de cara a nosotros, de cara a mí. Se le ve en su sonrisa, en su mirada, cómo está con la pierna nervioso como diciendo "a ver Helena qué hace aquí, si llega, no llega"... Todas esas cosas que yo capto es lo que admiro de él. Sobre todo es un musicazo y eso es indiscutible. Y cómo ha hablado de todo el mundo en el programa. Bueno, todos. Las palabras que han tenido de respeto, de admiración... Muy bien, muy bien. Chapó.

¿Te hubiera gustado trabajar con otro de los coaches?

Si me llegase a haber tocado otro no me hubiese importado porque todos tienen capacidades, pero Pablo era mi favorito.

Te hemos visto antes en otros programas de televisión, pero nunca en uno que implicase pasar un casting. ¿Por qué decidiste presentarte a 'La Voz Senior', y más teniendo en cuenta tu experiencia?

Por reivindicar que mi generación y yo misma no estamos desaparecidos ni muertos ni sin capacidades. No tenemos espacio en ningún programa de televisión. Es más, si hacen alguno venerando y cuidando nuestra música no nos llevan a nosotros, sino a gente joven haciendo nuestros éxitos. Entonces parece que estamos desparecidos, al contrario que en otros países en los que los tienen endiosados hasta el momento que desaparecen y se mueren. Nosotros no, y yo soy una de las pioneras de la década más importante de la música, y aparte soy presidenta de Pioneros del Pop, que es donde estamos unidos los grupos de los 60 para demostrar que seguimos teniendo unas facultades y una forma de ver la música y de respetar nuestra vida. No la podemos lucir de otra manera y por eso me interesó el programa. Es una oportunidad fantástica para demostrar lo que eres en este momento.

No he jugado con ventaja respecto a otros concursantes

Sobre esto tengo muchas cosas que decir. No he jugado con ventaja respecto a otros concursantes. Yo soy así desde mi primer éxito de los años 60 "Supercalifragilisticoespialidoso" y durante toda mi carrera con Los Mismos y como Helena Bianco solista. Quiero decir que cada uno tiene su propia personalidad y yo no he evolucionado como para decir me presento aquí, voy a ser la number one, no. Tampoco estoy compitiendo con novatos. Es algo que no ha entendido el público en general.

'La Voz Senior' es un proyecto buenísimo para la gente adulta donde están los profesionales que no han dejado de trabajar en su vida hasta día de hoy, quitando las tres mujeres para las que era un sueño poder cantar en directo por primera vez. El resto son profesionales grandes y notables que tienen su carrera y su trabajo ahora como músicos. Lo que pasa es que no han tenido la suerte de que la varita de la fama y de la popularidad les haya tocado, pero no son novatos. La competencia es con un profesional con un bagaje extenso. O sea que no, que se quiten ese pensamiento. No estoy de acuerdo.