El miércoles 14 de abril, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que Rocío Carrasco continuó compartiendo su historia a lo largo de los últimos veinte años. Unos hechos que siguieron girando en torno a Antonio David Flores y lo que la madrileña llegó a sufrir por su causa, a raíz de sus numerosas declaraciones contra ella. De hecho, Carrasco pudo ver imágenes de su exmarido que no había visto anteriormente y que la dejaron totalmente perpleja ante el comentario homófobo que lanzó, aparentemente, contra ella.

Rocío Carrasco, perpleja ante el comentario homófobo de Antonio David

Carrasco recordó el momento en el que decidió compartir la custodia con Antonio David, estableciendo que sus dos hijos pasaran quince días con él y quince días con ella y Fidel Albiac a través de un convenio. "Hay unos cambios que yo veo, en la personalidad de los niños, y veo que, todo lo que yo he procurado durante quince días, en temas de educación, cuando volvían era como si hubieses hecho un castillo de arena y el mar se lo hubiese llevado", compartió Carrasco, quien por entonces "empiezo a notar que los niños vienen muy cansados. Rocío menos, pero David recuerdo que me costaba un día o dos que se adaptara y volviera a su rutina, a estar centrado".

Rocío pudo ver entonces imágenes en las que Antonio David hablaba, una vez más, sobre sus hijos en televisión, concretamente en el programa 'Día a día'. "Los niños están divinamente", aseguraba Flores, quien desveló lo mucho que su hijo menor disfrutaba cantando temas de su abuela. "¿Pero canta como Rocío Jurado o como Ortega Cano?", planteó la presentadora, bromista. "Ahí me has dado duro", replicaba Flores, siguiendo la broma, tras lo cual aseveró que su hijo "lo ideal es que cante como la abuela, porque lleva su sangre". "Todo se pega, también", declaró la presentadora, momento en el que Antonio David respondió que "ese es el problema, que muchas veces lo veo con faldita".

"Lo dice con maldad"

Ante esas palabras, Rocío Carrasco se quedó apenas unos segundos en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. "¿Cómo? Me parece muy fuerte lo que acabo de escuchar", reconoció la madrileña, perpleja, tras lo cual desveló que "estas imágenes no las había visto". "Lo dice con maldad. Ahora mismo no te puedo decir nada, porque se me pasan por la cabeza muchas cosas que no debo decir", admitió Carrasco quien, ante la situación de sus hijos durante sus continuos cambios de domicilio, declaró que hizo el convenio "creyendo que hacía un bien, que se lo hacía a ellos, y me arrepiento, porque al final lo que he conseguido ha sido ponerle en bandeja más tiempo para que consiguiera lo que hoy por hoy ha conseguido".