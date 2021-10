Ana Rosa Quintana no aborda la "relación especial" de Antonio David Flores y Marta Riesco

Desde que en 'Sálvame' señalaron que la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno podría estar motivada por la intromisión de una tercera persona en la relación, los colaboradores del formato empezaron a hacer de las suyas para descubrir quién era la persona de la que estaban hablando. Finalmente, se desveló que la posible culpable de la ruptura del malagueño con la sevillana era Marta Riesco, reportera de 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana y Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa'

A pesar de ser una noticia de lo más jugosa para la prensa rosa, Ana Rosa Quintana ha tomado una drástica decisión en su club social en la mañana del 21 de octubre de 2021: No tratar el tema con sus colaboradores habituales. De hecho, esto no es la primera vez que ocurre, ya que la conductora del formato producido por Unicorn Content ha evitado ya otras polémicas relacionadas con su reportera Marta Riesco.

Nos remontamos a mayo de 2019, cuando 'Cazamariposas' reveló los detalles de un tórrido episodio en Cantora: un trío lésbico en el sofá de la casa de Isabel Pantoja. Según se dijo en el programa, dos de las protagonistas de aquel menage à trois eran la propia Marta Riesco y Patricia, defensora de Aneth durante su participación en 'Supervivientes 2019'. Un episodio que tampoco se abordó en 'El programa de Ana Rosa'.

Lo que sí han tratado

A pesar de que no se ha hablado de este posible affaire, sí se ha comentado largo y tendido la separación de la ganadora de 'Supervivientes 2021' con el excolaborador de 'Sálvame'. Una de las cuestiones que ha generado más debate ha sido la manera en la que lo han ocultado. "No hemos hablado con ninguno de los protagonistas, pero al no decir nada, te hace pensar que es verdad", señalaba Ana Rosa Quintana, dejando claro que ella sí cree que es cierto.