El miércoles 20 de octubre, la revista Lecturas sorprendió con la noticia de que Antonio David Flores y Olga Moreno habrían puesto fin a su relación tras veinte años de matrimonio. Un asunto de actualidad que fue abordado en 'Sálvame', donde, además, se desveló que el malagueño estaría manteniendo una "relación especial" con otra mujer: en concreto, Marta Riesco, reportera de 'El programa de Ana Rosa'.

Los colaboradores de 'Sálvame' hablan de la "relación especial" entre Antonio David y Marta Riesco

"Olga ha descubierto cosas que no conocía", insistía María Patiño, en el arranque de la emisión, al abordar la sonada ruptura. Tras ello, Jorge Javier Vázquez charló con Marta López, amiga de Moreno, a quien preguntó si "te consta que hay una posibilidad de que haya una tercera persona en medio del matrimonio". "Desde que he llegado a Telecinco, no he parado de oírlo. No sé si es verdad o mentira, pero aquí todo el mundo lo da por hecho", reconoció la colaboradora, para después matizar que, "por supuesto", dicha persona estaría relacionada con Flores. Fue entonces cuando el presentador dio paso a Omar Suárez, quien se remontó a los inicios del malagueño en diciembre de 2019, cuando Flores "pasa lejos de su familia muchos días sin una razón aparente, se queda en Madrid cuando no tiene que colaborar".

"Esto produce que Antonio David establezca nuevas relaciones, entre las que destaca una 'relación especial' cada vez más estrecha y que además es 'vox pópuli' en Telecinco", desvelaba el reportero, antes de añadir que era "con una mujer que trabaja en esta cadena". "Ellos se dejan ver por los pasillos con total normalidad, pero también se les ha visto fuera de estas instalaciones", manifestó Suárez. A él se sumaron los colaboradores al apuntar al hecho de que "hay imágenes en una discoteca" de Flores junto a la por entonces desconocida para la audiencia, que Miguel Frigenti grabó tiempo atrás. Unas pistas que apuntaban directamente a Riesco, cuyo nombre comenzó a correr rápido por las redes sociales, puesto que 'Sábado deluxe' sacó a la luz dichas grabaciones en septiembre de 2020, con Flores presente en plató.

Compañera y amiga de Rocío Flores

A dichas pistas, se sumó también el hecho de que confirmaron desde el programa que formaba parte del equipo de 'El programa de Ana Rosa'. De hecho, curiosamente, la propia Riesco fue la encargada esa misma mañana de hacer guardia frente al bufete del abogado de Flores, en Madrid. Asimismo, aunque 'Sálvame' no daba el nombre con el fin de mantener el interés de la audiencia, lo cierto es que los datos apuntaban a la reportera que, además de trabajar en el mismo programa que Rocío Flores, también mantendría con ella una relación de amistad. Por ello, la madrileña terminó pronunciándose a través de López, con quien habló por Whatsapp durante el programa. "No me ha dicho que esté enfadada con su amiga, he notado que está muy disgustada", declaró la colaboradora, quien apostaba porque la joven Flores "piensa que esto no es verdad" a pesar de todo. Asimismo, la madrileña reconocía ante López que "estoy destrozada, esto es insufrible".