Por Sergio Soriano |

Las habituales tertulias de Mediaset España se enfrentaron a un cambio de paradigma con las redes sociales; de hecho, las diferentes cuentas de los influencers se convirtieron en una gran fuente para poder hablar abiertamente de ellos. Pues bien, la Justicia ha condenado a la compañía por intromisión ilegítima en el honor de Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique. Sus programas siempre se escudaron en que, con su mayoría de edad y su faceta como creadora de contenido, podía hablarse de ella como personaje público.

'Sálvame naranja'

El grupo audiovisual se enfrenta a una, tal y como avanza El Confidencial; pero este fallo abre un nuevo horizonte para los influencers. La sentencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) podría llegar a jurisprudencia con la toma de esta decisión si llega a instancias superiores, puesto que se establece una aclaración en lo referente al término "personaje público". De este modo, otros creadores de contenido podrían atenerse a esta situación en casos similares. Del, la Justicia condena a Mediaset a pagar 190.000 euros, mientras que Kiko Hernández deberá abonar la cantidad de 30.000.

En este sentido, cabe resaltar que el citado medio se ha puesto en cuenta con un abogado que explica el porqué de esta determinación. El hecho de ser un personaje que se expone en redes sociales no supone un aval como para hablar de su vida privada en programas de televisión. Es determinante también el hecho de que Juls Janeiro nunca ha estado presente voluntariamente en la pequeña pantalla. Por otro lado, es necesario dejar claro que cabe recurso ante la Audiencia Provincial (AP) y, en caso de llegar al Tribunal Supremo (TS), podría sentarse jurisprudencia si el fallo por "delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen" se ratifica.

¿Qué ocurrió en 'Sálvame''?

Si echamos la vista atrás, resulta de lo más curioso establecer una comparación respecto al trato de algunos famosos en programas como 'Sálvame'. El espacio vespertino por excelencia de La Fábrica de la Tele encontró un filón en Julia Janeiro cuando cumplió los dieciocho años y se convirtió en mayor de edad. Desde ese momento, los contenidos que se han tratado sobre la influencer siempre giraron en torno a su vida privada. De hecho, llegó a enfrentarse directamente con el programa cuando Kiti Gordillo la abordó por la calle para preguntarle por un retoque estético en el pecho: "El feminismo lo usáis cuando queréis", le reprochó.

Incluso se llegó a emitir una conversación telefónica en noviembre de 2021 donde, supuestamente, una persona del entorno de Julia confirmaba la preocupación de sus padres por el estado de salud de la joven. La voz en off del vídeo leía lo siguiente: "No es un hecho aislado y habría cierta gravedad en la situación de Julia porque, si no, no acudiría tan frecuentemente al hospital ni tendría a sus padres en vilo". Sin embargo, no hubo impedimento alguno en respetar el anonimato de Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban. Recordemos que, a su mayoría de edad, la decisión fue no tener vínculo alguno ni con la televisión ni con las redes sociales.

'Socialité'

La cara de Juls Janeiro, por primera vez en 'Socialité'

Durante los fines de semana también se trata la actualidad rosa de la mano de 'Socialité' y el dieciocho cumpleaños de la influencer se erigió como un auténtico filón. El programa decidió incluso poner en marcha un cronómetro para eliminar el pixelado que había sobre el rostro de Julia Janeiro puesto que, hasta la fecha, no podían emitirse sus imágenes en televisión: "Despixelamos a Julia Janeiro Campanario el día en el que cumple la mayoría de edad", puede leerse acompañando al vídeo. Es más, llegó a hacerse un análisis completo de su perfil en abril de 2021, exponiendo desde sus estudios hasta su historia de amor con un futbolista del Real Aranjuez.