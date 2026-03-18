Condenan a Mediaset por el modo en el que 'Sálvame' informó de la muerte de "Mari Carmen y sus muñecos"

Por Fernando S. Palenzuela |

Mediaset España ha sido condenada por vulnerar el honor de María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, la artista conocida bajo el nombre de "Mari Carmen y sus muñecos". El Tribunal de Instancia número 3 de Pozuelo de Alarcón emitió esta sentencia a finales de febrero en relación a una denuncia de Miguel Almanzor Martínez-Villaseñor, el hijo de la ventrílocua, por el modo en el que se había tratado la información de la muerte de su madre en 'Sálvame'.

Dicha entrega de 'Sálvame', emitida el 16 de junio de 2023, "excedió de una pretendida libertad de expresión o crítica, o de un tono jocoso o caricaturesco" hacia la artista, según la sentencia publicada por El Español. De este modo, el juzgado ha condenado a Mediaset a 20.000 euros de indemnización que deberá abonar de forma conjunta y solidaria junto a La Fábrica de la Tele, productora extinta. Así pues, esta es una más de las denuncias al programa vespertino de las que la compañía se hace cargo.

Mari Carmen junto a su títere de Doña Rogelia

Kiko Matamoros también ha sido condenado por este mismo hecho y deberá indemnizar con 5.000 euros. El tribunal incide en que incurrió "un claro insulto y comentario ofensivo" en el momento en que afirmó: "Me la hubiera llevado por delante". En cambio, María Patiño y Terelu Campos, que también habían sido demandadas, han quedado absueltas. El demandante solicitaba 40.000 euros para la empresa, 15.000 para Matamoros y 10.000 para Patiño. El juzgado también ha exigido que se lea íntegramente el fallo en uno de los informativos de la noche al no existir 'Sálvame'.

Los hechos condenados

Kiko Matamoros, condenado a pagar 5.000 euros

Según la sentencia, el modo de informar de la muerte natural de Mari Carmen Martínez-Villaseñor fue eny "absolutamente innecesario y carente de la mínima consideración hacia el fallecimiento y la memoria de la difunta". En esta línea, alude a la forma en la que se recreó su muerte, cuyas insinuaciones tomaron un cariz vejatorio. ", con ruido ambiente de sirenas de coches policiales", expresa el escrito.

En la demanda, Miguel Almanzor recogió un sketch de "montaje caricaturesco" en el que Carmen Borrego y María Patiño aparecían con la imagen y la voz manipuladas como si fueran dos marionetas de la fallecida. La sentencia tachó esto de "imitación burda", pero aclaró: "Si bien es cierto que, con respecto a dicha imitación, debemos compartir lo alegado por el Ministerio Fiscal, pues se refleja que los muñecos se han quedado huérfanos dentro de guion que encontramos grosero y sin gusto alguno, pero que no vulnera el honor".

Otro de los puntos de la demanda hacía alusión al uso de la popular frase "¡Hasta luego, Mari Carmen!", de Belén Esteban, que se consideraba "de desprecio" más que "de pésame". El tribunal ha dado la razón a la parte demandante en este punto: "Sí es ofensivo que dicha locución aparezca durante prácticamente el programa, tras el repentino fallecimiento de la finada, haciendo una clara referencia a la muerte de la misma".