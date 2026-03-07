FormulaTV
Conectar

MALOS RECUERDOS

Paz Padilla recuerda su "papel" en 'Sálvame' y cómo le indicaban que metiera "mierda": "He sufrido bastante"

La presentadora aseguró que "no me gusta juzgar ni criticar a nadie" antes de repasar su etapa más complicada al frente del programa de Telecinco.

Paz Padilla recuerda su "papel" en 'Sálvame' y cómo le indicaban que metiera "mierda": "He sufrido bastante"
©Podimo
Por Beatriz PrietoPublicado: Sábado 7 Marzo 2026 13:35 (hace 7 horas)

Programa relacionado

Sálvame

Sálvame

Sálvame

2009 - 2023

España

Corazón Entretenimiento

4,9

176 críticas

Popularidad: #15 de 2.167

  • 572

  • 6

Paz Padilla, en imágenes 27 fotos

Paz Padilla y Carlos Sobera, de etiqueta para las Campanadas 2021-2022 en Telecinco Paz Padilla, presentadora de las Campanadas 2021-2022 en Mediaset Paz Padilla, conductora de las Campanadas 2021-2022 en Telecinco Paz Padilla, junto al logo de 'A simple vista' Paz Padilla, presentadora de 'A simple vista' Paz Padilla, presentadora de las Campanadas 2019-2020 en Mediaset España Jesús Vázquez y Paz Padilla, presentadores de las Campanadas 2019-2020 en Mediaset Paz Padilla en la final de 'Got Talent España 5' La Chusa, al desnudo para celebrar el millón de seguidores de Paz Padilla La Chusa y Amador en 'La que se avecina' Paz Padilla, posando junto al diseño de Javier Mariscal Paz Padilla, retratada por Javier Mariscal Paz Padilla en el último desfile de la segunda edición de la "Sálvame Fashion Week" Paz Padilla en el cuarto desfile de la segunda edición de la "Sálvame Fashion Week" Paz Padilla desfila en la segunda edición de la "Sálvame Fashion Week" Paz Padilla en el photocall de la segunda edición de la "Sálvame Fashion Week" Paz Padilla en el estreno de la obra de teatro 'Miguel de Molina al desnudo' Paz Padilla en la Jeepster Party Paz Padilla en el estreno de la octava temporada de 'La que se avecina' Paz Padilla en la celebración del décimo aniversario de 'El programa de Ana Rosa'

Tres años después de poner fin a su etapa en 'Sálvame' tras abandonar el plato por una fuerte disputa con Belén Esteban, Paz Padilla ha decidido volver a pronunciarse sobre su etapa en el mítico programa de Telecinco, y no precisamente de forma positiva.

En una entrevista para el podcast 'El sentido de la birra', la expresentadora aseguró que "no me gusta juzgar ni criticar a nadie. Y mira que he estado en un programa de ese tipo muchísimos años, catorce, que se dice pronto". "Pero no me gusta. O sea, era mi papel", matizó Padilla quien, ante la pregunta sobre "cómo lo vivías", respondió al momento "mal, muchas veces mal. Sí, yo he sufrido bastante". "Sinceramente, hay veces que me divertía muchísimo, me reía mucho, porque había personajes muy divertidos y momentos muy divertidos, y otras veces que no", explicó la también humorista.

Paz Padilla en &#39;Sálvame&#39;
Paz Padilla en 'Sálvame'
Vídeos FormulaTV

"A mí no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan las discusiones y aquello era lo normal", recordó la gaditana. "Había veces que me decían por el oído: 'Venga, déjate de cachondeo y ponte seria'. Eso era lo normal que me decían a mí", desveló además Padilla, antes de asegurar que otra de las indicaciones que recibía era "mete mierda". "Luego me di cuenta de que yo no quería, entonces dejé de hacerlo. Y claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar", confesó la expresentadora, algo que "te pasa factura".

"Hay un rechazo a ese corazón agresivo"

"Hay un momento en la vida que dices: 'Me está costando mucho y esto me está haciendo sufrir'. Y luchas contra eso pero a veces es muy difícil. Por los miedos, porque es tu trabajo, porque te han dicho durante mucho tiempo: 'Esto es pan para hoy y hambre para mañana, tienes que aprovechar'", prosiguió Padilla. Asimismo, la actriz matizó que aguantó tanto tiempo porque "al principio era muy divertido": "Era un programa muy vivo en el que cuando las cosas no iban bien, girábamos".

Paz Padilla recuerda su etapa en &#39;Sálvame&#39; en el podcast &#39;El sentido de la birra&#39;
Paz Padilla recuerda su etapa en 'Sálvame' en el podcast 'El sentido de la birra'

"Entiendo que tiene su esfuerzo, su trabajo, que es muy difícil de hacer. Yo no le quito el valor a las cosas, ahora por ejemplo veo los programas de política muy parecidos", declaró Padilla. La gaditana apuntó a que ella intentó evitar en 'Sálvame' "que una opinión fuera una verdad" y aseguró haber "trabajado con grandes profesionales del medio" que "saben manejar muy bien el ritmo y las emociones, y provocar que se den situaciones". "Creo que hay un rechazo de la sociedad hacia ese corazón agresivo, porque lo que antes se toleraba, la gente ya no lo hace, pero sí que está en el mundo de la política", opinó además la humorista y actriz.

Ver todos los comentarios (8)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas