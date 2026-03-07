Por Beatriz Prieto |

Tres años después de poner fin a su etapa en 'Sálvame' tras abandonar el plato por una fuerte disputa con Belén Esteban, Paz Padilla ha decidido volver a pronunciarse sobre su etapa en el mítico programa de Telecinco, y no precisamente de forma positiva.

En una entrevista para el podcast 'El sentido de la birra', la expresentadora aseguró que "no me gusta juzgar ni criticar a nadie. Y mira que he estado en un programa de ese tipo muchísimos años, catorce, que se dice pronto". "Pero no me gusta. O sea, era mi papel", matizó Padilla quien, ante la pregunta sobre "cómo lo vivías", respondió al momento "mal, muchas veces mal. Sí, yo he sufrido bastante". "Sinceramente, hay veces que me divertía muchísimo, me reía mucho, porque había personajes muy divertidos y momentos muy divertidos, y otras veces que no", explicó la también humorista.

Paz Padilla en 'Sálvame'

"A mí no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan las discusiones y aquello era lo normal", recordó la gaditana. "Había veces que me decían por el oído: 'Venga, déjate de cachondeo y ponte seria'. Eso era lo normal que me decían a mí", desveló además Padilla, antes de asegurar que otra de las indicaciones que recibía era "mete mierda". "Luego me di cuenta de que yo no quería, entonces dejé de hacerlo. Y claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar", confesó la expresentadora, algo que "te pasa factura".

"Hay un rechazo a ese corazón agresivo"

Paz Padilla recuerda su etapa en 'Sálvame' en el podcast 'El sentido de la birra'

"Hay un momento en la vida que dices:. Por los miedos, porque es tu trabajo, porque te han dicho durante mucho tiempo: 'Esto es pan para hoy y hambre para mañana, tienes que aprovechar'", prosiguió Padilla. Asimismo, la actriz matizó que aguantó tanto tiempo porque

"Entiendo que tiene su esfuerzo, su trabajo, que es muy difícil de hacer. Yo no le quito el valor a las cosas, ahora por ejemplo veo los programas de política muy parecidos", declaró Padilla. La gaditana apuntó a que ella intentó evitar en 'Sálvame' "que una opinión fuera una verdad" y aseguró haber "trabajado con grandes profesionales del medio" que "saben manejar muy bien el ritmo y las emociones, y provocar que se den situaciones". "Creo que hay un rechazo de la sociedad hacia ese corazón agresivo, porque lo que antes se toleraba, la gente ya no lo hace, pero sí que está en el mundo de la política", opinó además la humorista y actriz.