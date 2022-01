Estas son las primeras pistas de los concursantes anónimos de 'Secret Story'

Sandra Barneda da sus impresiones sobre dos detalles característicos que definen la personalidad de los concursantes anónimos del reality.

Mediaset

Mediaset calienta motores para la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos', la primera con anónimos. Telecinco ha querido hacer su particular regalo de Reyes a la audiencia desvelando las primeras pistas de dos concursantes anónimos de la nueva entrega del reality. A pesar de que las pruebas no son del todo concluyentes y dan lugar a un sinfín de teorías, también dejan claro que dos personas muy curiosas visitarán la casa.

Sandra Barneda, que presentará el formato de Zeppelin TV junto a Carlos Sobera y Toñi Moreno, ha sido la encargada de destapar dos detalles característicos de los nuevos aspirantes de la casa. El primero de ellos es el libro "Meditaciones de Marco Aurelio", un objeto que, nada más verlo, la catalana no ha dudado en decir que pertenece a un "un intenso o intensa". Eso sí, la presentadora afirma que estas personas le encantan, porque conversación no va a faltar, aunque igual vivir con ellos es un poco complicado. "Puede ser que te canses un poco, porque la convivencia con alguien que está hablando todo el rato…", comentaba ella misma torciendo el gesto.

La segunda pista es un reloj de estilo vintage. Este último detalle podría confundir ya que podríamos creer que se trata de una persona mayor pero esto no tiene por qué ser siempre así. "Puede ser alguien que no sea tan joven o nos puede engañar, porque siempre se ha llevado lo antiguo... Será particular, desde luego", sentencia la presentadora. A través de las redes sociales, los fans de 'Secret Story' intentan adivinar de qué dos personajes puede tratarse, aunque lo que más demandan es que se concrete ya la fecha de estreno, ya que todavía no está fijada.