'Secret Story: La casa de los secretos' inauguró su segunda edición la noche del jueves 13 de enero, en Telecinco, con una inesperada y eurovisiva aparición: la de Conchita Wurst, ganador de Eurovisión 2014, quien enviaba un mensaje a Carlos, concursante del reality no binario, con motivo de la visibilidad LGTBIQ+ que daba al mostrarse como era, sin ningún miedo, en un programa de prime time.

Conchita Wurst interviene en 'Secret Story' para enviarle un mensaje a Carlos

Carlos Sobera recibía a su tocayo Carlos, una persona no binaria, puesto que no se sentía identificado solo por el género femenino o el masculino, tal y como él mismo explicaba. "Mientras que la persona sé que me está hablando con respeto, me da igual que me hable en masculino, femenino o neutro", aclaraba el concursante, quien recordó cómo, en su niñez, "no podía tener referentes de gente no binaria clara", por lo que apostaba por que su presencia en el reality "puede ser una ayuda y un apoyo para gente que está perdida".

A raíz de su presencia en el programa, los encargados emitieron entonces un vídeo protagonizado por Wurst, quien le deseaba "una estancia fabulosa en 'Secret Story'". "Gracias por mostrarle al mundo tu verdadero yo. Gracias por la representación", declaraba entonces el artista, ante la felicidad de Carlos. El ganador de Eurovisión destacaba entonces que su presencia "es algo crucial y tú eres una inspiración", antes de lanzarse a flirtear con el concursante del formato, con humor, a quien había podido ver en Instagram.

Con @conchitawurst, ganadora de Eurovisión, Carlos inicia su camino en Secret Story renacide como ave fénix. Y no sé vosotros pero yo aquí veo futuro ???????? #SecretEstreno pic.twitter.com/SAxV9rivc5 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 13, 2022

Al final si es verdad lo de Conchita en Secret Story ???????? #SecretEstreno pic.twitter.com/cok2FIPJLp — ???????????????? ???????????????????????????? (@_joota2) January 13, 2022

QUE HACE CONCHITA DE EUROVISION EN SECRET STORY #SecretEstreno — I??ƒ???????? (@ruano_eva) January 13, 2022

Carlos o conchita? Por cierto me encanta su estilo.#SecretEstreno pic.twitter.com/11rRlX1mQm — Adarasiempre ????? (@adarauva) January 13, 2022

PERO QUE CONCHITA LE HA GRABADO UN VIDEO#SecretEstreno pic.twitter.com/b5Dw344zdA — ???? (@WhoKnows955) January 13, 2022

Conchita Wurst mandándole apoyo a Carlos. ADOROOOO #SecretEstreno — AlvQuintero???? (@itsalvqh) January 13, 2022

"Estás para comerte"

"Estás para comerte", decía el artista en su mensaje, sin tapujos, para sorpresa de Carlos. "Pásatelo genial. Te mando todo mi cariño", añadía Wust, tras lo cual concluyó su vídeo manifestando su deseo de "conocerte, ojalá que sea pronto. Y ya si eso... podemos liarnos". El mensaje, además de dejar boquiabierta a gran parte de la audiencia por estar protagonizada por el conocido artista eurovisivo, llegaba incluso después de que varios espectadores hubieran mencionado a Wurst, por lo mucho que Carlos les recordaba a él por su look.