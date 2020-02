El contundente alegato de Jorge Javier Vázquez contra los toros: "Ya está bien"

Jorge Javier Vázquez no es una persona que suela mantener sus opiniones para sí mismo, y menos en 'Sálvame', donde tantas horas de emisión diaria dan para mucho. Esta vez no ha sido menos y el presentador ha hecho un paréntesis en el orden de temas para decir unas palabras. Este miércoles 12 de febrero, 'Sálvame' era el programa elegido para anunciar un nuevo concursante de 'Supervivientes 2020', el duodécimo de la edición, pero antes de hacerlo, el conductor no dudó en lanzar un contundente alegato en contra de la tauromaquia.

Este concursante anunciado fue Antonio Pavón , un viejo conocido del programa ya que ha acudido en varias ocasiones para hablar de su supuesto romance con Miriam Saavedra . Además, con lo que acumuló un gran éxito sobre todo en Perú. Allí, hasta el punto de ser una estrella de la prensa rosa en el país. Antes de ser anunciada su participación por Jorge Javier, este aprovechó para hacer una crítica pública a la que fue la profesión del chico.

Jorge Javier Vázquez mientras daba su opinión

El plató fue ambientado como una plaza de toros para dar la noticia cuando comenzó su alegato con la frase: "Aprovecho para manifestar mi más absoluto rechazo al mundo de los toros". "Ha sido objeto e inspiración de pinturas y poesía, pero creo que el sacrificio animal y la relación del ser humano con el mundo animal ha cambiado", seguía su pequeño discurso mirando a cámara. "Creo que es una época que ya está bien", fue otro de los contundentes titulares que dejó el presentador en este duro discurso contra el mundo de los toros.

Ultimó sus palabras con dos deseos para el futuro de nuestro país: "Este país daría un paso adelante muy importante si se desterraran por fin las corridas de toros en España", una medida que ya impusieron otros países como Argentina o Italia. El segundo iría para el uso de las plazas: "Ojalá llegue el día en el que en las plazas de toros de este país solo se celebren conciertos". Y es que a día de hoy es muy común que conciertos se celebren en plazas de toros, pero estas zonas no se usan exclusivamente para ello, algo que podría terminar pasando si se ilegalizasen los toros.

El extorero

A Antonio Pavón se le anuncia como torero, algo que ejerció en el pasado pero no actualmente. Una noticia que le alegraría saber a Jorge Javier Vázquez es que, precisamente el abandono de la tauromaquia por parte de Pavón se debe a que en el año 2015, le quitaron el derecho a seguir toreando por negarse a matar al animal tras la corrida en algunas ocasiones. Después de esto fue cuando se adentró en la televisión, un terreno en el que sigue a día de hoy y es que su nuevo proyecto, precisamente en nuestro país, es televisivo.