El polígrafo da la razón a Cristian: Tuvo sexo con Melodie después de romper en 'La isla de las tentaciones'

Cristian Jerez y Melodie Peñalver rompieron su relación de 9 años en 'La isla de las tentaciones' y desde ese momento todos sus encuentros han sido una auténtica guerra de reproches. La audiencia cree más la versión de Peñalver que en la de su expareja, por ese motivo, Jerez acudió el 31 de octubre a 'Sábado deluxe' y se sometió al polígrafo de Conchita junto a Mayka Rivera, Andrea Gasca y Óscar Ruiz.

Cristian Jerez y Melodie Peñalver en 'La isla de las tentaciones'

Desde que la pareja de Elche se reencontró en 'La isla de las tentaciones: Tres meses después', Jerez no ha parado de insistir en que Melodie y él habían mantenido relaciones sexuales en el sofá de su casa mientras que Beltrán, tentador de la isla y actual pareja de Peñalver, se encontraba esperándola fuera. Una afirmación que finalmente ha sido corroborada por el polígrafo de Conchita: "Menos mal, la única persona que me ha dado la razón", reaccionaba el exparticipante del reality. Esto es algo que Peñalver ha negado por activa y por pasiva en numerosas ocasiones.

Una vez desvelado que Cristian no mentía, Jorge Javier Vázquez y el resto de tertulianos le pedían más detalles del encuentro. Mientras la expareja mantenía relaciones, Beltrán esperaba a Peñalver debajo de su casa y la escribía por WhatsApp. "Me decía: 'mira, el pesado este' y luego no bajó", afirmaba Jerez. Por si fuera poco, aseguraba que no llegaron a culminar porque ella se arrepintió. Rafa Mora le preguntó al invitado de 'Sábado deluxe' si tenía alguna prueba de aquel encuentro, Jerez explicó que tenía una foto de los dos en el sofá acostados.

Cristian afirma que Melodie se ha burlado de Beltrán

A lo largo de su entrevista, Jerez aprovechó para hablar tranquilamente de cómo ha ido su relación con Peñalver fuera de 'La isla de las tentaciones'. Él ha llegado a revelar ante el polígrafo de Conchita que Melodie quiso retomar la relación, algo que ella ha negado en un audio que le envía a Rafa Mora. Por si fuera poco, Cristian explicó que su exnovia se ha reído de su actual pareja, Beltrán, en alguna ocasión, afirmación que nuevamente fue corroborada por la máquina de la verdad. Jerez explicaba que Peñalver le ha llegado a confesar que se veía patética junto a él y que era feo, algo que no termina de comprender, ya que su exnovia continúa saliendo con el tentador.