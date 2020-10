Melodie, perpleja con las palabras de Cristian en 'La isla de las tentaciones': "Quiere de una forma egoísta"

La noche del domingo 11 de octubre, 'La isla de las tentaciones' alcanzó su sexta emisión en Telecinco, donde los participantes vivieron una nueva hoguera en la que vieron imágenes de sus respectivas parejas. Mientras que Melyssa Pinto acabó hundida al ver la relación de Tom Brusse y Sandra, Marta Peñate se mostró más alejada de Lester Duque. Una sensación que también compartió Melodie Peñalver, al ver cómo su pareja, Cristian Jerez, lanzaba duras acusaciones contra ella.

Melodie, perpleja ante las declaraciones de Cristian en 'La isla de las tentaciones'

"No sé qué rumbo está tomando o qué piensa, me preocupa ver imágenes de cosas que me duelan", reconoció Melodie, antes de ver las imágenes en las que Cristian declaraba que "por arreglarlo, estoy dejando de quererme yo". "Me quiere anular como persona, siempre machacándome", añadía el participante, antes de reconocer que "no tengo ganas de estar con ella, que le follen". "Bienvenido a mi mundo", soltó Peñalver, perpleja tras oír las palabras de su pareja. "No sé en qué momento complacer a tu pareja es anularla como persona. Lo único que le he pedido en nueve años de relación es que no me mienta, me respete y no sea egoísta y mire por los dos", declaró Melodie, indignada.

"A esas chicas no les ha hecho el machaque que me ha hecho a mí. Me ha estado mintiendo durante años, me seguía mirando a los ojos y me seguía mintiendo", declaró Peñalver, antes de reconocer que no sabía si tenía ganas de luchar por la relación. "Entré con muchas ganas, pero es que son nueve año e igual no he terminado de perdonarle lo que me hizo. Y eso va desgastando la relación", reconoció la participante, quien pudo ver cómo su pareja seguía despotricando sobre ella con algunas de las solteras. "Esto me va a venir a mí mejor que a ella. Por cambiar yo, me estaba dejando de querer", manifestaba Cristian, quien señaló que, en el reality, "me he dado cuenta de cómo he sido tan retrasado".

"Lo veo muy complicado"

"Siempre soy yo el que pide perdón, ella no me pide perdón por nada. Me he dado cuenta de que estaba haciendo el gilipollas", prosiguió Jerez, tras lo cual Melodie admitió que "me siento como un domador intentando dominar a una fiera". "No entiende qué es el amor desinteresado, no en lo material, sino en lo sentimental", criticó Peñalver sobre su pareja, a quien indicó que hiciera las cosas "por hacer bien a tu pareja, no porque te lo pida o porque te haga un regalo mejor". "Aún no he tirado la toalla, porque le sigo queriendo, pero lo veo muy complicado", manifestó Melodie, después de criticar sobre Cristian que "tiene una manera de querer muy egoísta".