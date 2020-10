Cristian, Andrea, Melodie y Beltrán, enfrentados tras 'La isla de las tentaciones': "Viene provocando"

La noche del miércoles 21 de octubre, 'La isla de las tentaciones' en la que Sandra Barneda recibía a los participantes del reality tres meses después de que concluyera. Ese fue el caso de Melodie Peñalver y Cristian Jerez quienes, tras reunirse por separado con la presentadora, se reencontraron de nuevo ante las cámaras. Una reunión en la que incluso acabaron estando presentes sus actuales "parejas", Andrea Gasca y Beltrán.

Andrea, Cristian, Melodie y Beltrán, reunidos tras 'La isla de las tentaciones'

"A día de hoy no me ha dado una explicación. No ha tenido el valor de decirme lo que había pasado", acusó Cristian, al hablar sobre su expareja con Barneda. "Tenía el objetivo de que confiara en mí. Me fui cumpliéndolo, pero ella, no", opinó el exparticipante, quien recordó que "quería saber si estaba enamorada de otra persona para rehacer mi vida". "Estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy recuperándome. Me he hecho una coraza y sigo adelante", anunció Jerez, antes de lanzar una gran revelación sobre su expareja. "He encontrado a Melodie y Beltrán en mi casa. Ese es el respeto que ha tenido por mí", criticó Cristian. "No me quedan nervios ni fuerza. No siento que haya tenido una relación de nueve años con ella", concluyó el valenciano.

"No fue de la noche a la mañana. Para mí fue un descubrimiento de emociones, una experiencia que me ha cambiado mi vida", explicó Melodie, al hablar de cómo dejó de estar enamorada de su exnovio. "Tenía dependencia de Cristian. Aún sigo teniendo cierta dependencia emocional de él", reconoció Peñalver, quien defendió que "le dejé muy claro que no quería volver", antes de asegurar que "yo no lo dejaba por Beltrán, sino por cómo había sido él conmigo". "Él nunca me vio capaz de dejarlo. Si no entro en la isla, me paso la vida entera con él", apostó Melodie, quien se mostró apenada al descubrir que Cristian había tenido intención de pedirle matrimonio en la hoguera. "En realidad yo fui a confiar en él. Cristian no hizo nada y debería estar todo bien. Pero me di cuenta de otras cosas", reconoció Peñalver, antes de criticar de su expareja que "siempre tiene algo que reprocharme".

"No hay amor ni nada"

Andrea y Melodie, enfrentadas en 'La isla de las tentaciones'

"Te dejé muy claro que no quería volver. Yo no te tengo que dar ninguna explicación", aseguró Melodie, una vez se reunió con Cristian, antes de confesar que "he ocultado que me gustaba Beltrán porque tú estabas fatal". "Solo habla desde el resentimiento, desde el despecho. Solo ha querido atacarme y dejarme mal", criticó la valenciana sobre su expareja, quien pudo recibir a Beltrán. "Es complicado llevarlo con todo lo que conlleva salir de la isla con una persona que ha dejado a su pareja", confesó el recién llegado, al hablar de su relación, tras manifestar que "todo lo que he conocido de Melodie, fuera, me ha gustado"y apuntar al hecho de que había aguantado "cosas muy complicadas, pero que las entiendo". "Lo único que hay es interés, no hay amor ni nada", opinó Cristian, ante las cámaras, tras lo cual Andrea se unió a ellos. "Me pitaban los oídos de tanto escuchar mi nombre", bromeó la extentadora. "Ya viene provocándome", opinó Melodie, antes de afirmar que "no tengo nada que reprocharle. Si es una persona que ayuda a Cristian a superar todo esto...".

"Yo no tengo nada que superar", interrumpió Cristian, incrédulo, desatando un cruce de acusaciones sobre el hecho de que tanto él como Melodie habían llevado a Beltrán y a Andrea a la casa que habían compartido. "Yo no he subido a tirarme a nadie a mi casa", le echó en cara Jerez al extentador, que aseguró que "no he hecho nada en tu casa". "Ella vino loquísima. Quiere dar una imagen tranquila y serena pero no es verdadera", acusó Andrea, al recordar la actitud de Melodie al encontrarla con Cristian en su casa. "Por lo menos yo soy sincera y transparente, cosa que tú, no", defendió Gasca, quien atacó a Peñalver por hablar mal de su expareja, "cuando él nunca ha dicho una mala palabra sobre ti". "No te voy a consentir que hables sin saber. Tú hablas de lo que él te dice", amenazó la valenciana en medio de la disputa. Al concluir, Andrea y Cristian desvelaron que habían intimado tras el reality, aunque sin llevar su relación más allá. "Entiendo que él después de una relación tan larga necesita su tiempo. Así estamos muy bien", afirmó Gasca. "Todo lo que sea que haga su vida y esté feliz, me parece bien. No le deseo nada malo", concluyó por su parte Melodie.