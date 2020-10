Tom Brusse se besa con Sandra en 'La isla de las tentaciones 2'

La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha empezado por todo lo alto y es que en la tercera gala hemos vivido ya una "hoguera de confrontación" en la que Ángel e Inma han decidido marcharse del programa juntos y hemos visto la huida por parte de Melyssa Pinto, que tras ver imágenes de Tom Brusse acercándose mucho a varias solteras optó por salir de su villa y acudir al lugar en el que viven los chicos para decirle a su novio todo lo que piensa de él y de lo que ha hecho. Un momento que vimos al final de la tercera gala y cuya secuencia íntegra se emitirá el domingo 4 de octubre en Telecinco.

Sandra y Tom en 'La isla de las tentaciones'

Pues bien, en el avance emitido al final de la entrega veíamos a una Melyssa completamente histérica e indignada con su novio en su Villa. "¡Eres un desgraciado de mierda! ¡A mí no me vuelves a ver en tu vida!", le gritó ella, mientras Tom le recordaba lo mucho que le quería y lo enamorado que estaba de ella. "Yo te quiero a ti, a nadie más", replicaba este ante una Melyssa que no atendía a razones: "¡Me da igual! ¡Ya no me tienes! ¿Ves mi cara? ¡He pasado 48 horas sin dormir". Un momento que sin duda marcó el futuro de la pareja y también el de Melyssa como participante y es que tal y como vemos en el avance, Sandra le advierte: "Saltarse las normas de 'La isla de las tentaciones' tiene graves consecuencias". ¿Cuál será la sanción?

Mayka y Óscar, más cerca que nunca

Paralelamente a este momento veíamos a un Tom despreocupado una vez Melyssa había abandonado la Villa. "¡Quiero desconectar y bailar!", sentenciaba este, minutos antes de terminar besándose con Sandra, una de las tentadoras. Pero no era el único que daba un paso más allá y es que tal y como se puede apreciar en el avance, Mayka y Óscar viven un acercamiento que termina con ambos acariciándose, casi besándose y evidenciando que sí, ella está a un paso de caer en la tentación. ¿Será la segunda vez que el chico logra que una de las chicas emparejadas engañe a su novio? Parece claro que sí, este habría conseguido su objetivo por segunda vez consecutiva.

Mayka y Óscar en 'La isla de las tentaciones'

La tensa nueva 'hoguera'

Pero el avance emitido este miércoles nos avanzó más momentazos y es que en la próxima entrega viviremos la primera jornada de eliminaciones en las villas y se producirá una segunda hoguera que deja a las chicas completamente tocadas. "¡Esto ya en la segunda hoguera!", afirma una Marta Peñate completamente derrumbada mientras que Melodie también llora al ver unas imágenes tras las que no duda en decir: "Siento decepción y alivio, pero es lo que quería ver". Por otro lado, vemos a Mayka también estar completamente rota mientras ve unas imágenes de Pablo. "¡Eso no, tío! ¿Cómo puede ser una persona tan mala, tío?", sentencia esta.