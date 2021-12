'Secret Story: Cuenta atrás' emitió una nueva gala en Telecinco a cargo de Carlos Sobera la noche del martes 14 de diciembre, en la que varios de los presentes en plató emitieron alegatos en contra de uno de los tres nominados. En caso de Luis Rollán, el concursante vio cómo Julen de la Guerra se manifestaba a favor de que fuera el próximo expulsado, frente a los Gemeliers y Sandra Pica. Unas palabras que sorprendieron a todos los habitantes de la casa de los secretos y que incluso hicieron saltar a Cristina Porta, muy crítica con el madrileño por su postura.

Luis Rollán, muy serio tras escuchar el alegato en su contra en 'Secret Story'

"Luis, una cosa te voy a decir: eres una de las personas que me llevo de allí, te tengo un montón de cariño y sé que, como persona, vales un montón", arrancó De la Guerra, tras lo cual señaló que "una persona que defiende los valores de amistad, lealtad y de lo que es equivocarse y perdonar, no puede poner sus valores por encima de un concurso". "No puede apoyar la mentira, la arrogancia y la soberbia. Entonces, un concursante como tú no se merece estar en una final de 'Secret Story'", argumentó el madrileño, ante un serio Rollán.

"Creo que me conoce perfectamente y que no he puesto el concurso por delante de mis valores, ni de mi criterio o de lo que he sentido", defendió el sevillano. El concursante apuntó sobre De la Guerra que "sabe perfectamente de mi buena relación con Cris, yo sé que él tiene una nula relación" y defendió que él mismo había respetado la relación del madrileño con Adara Molinero a pesar de su mutua enemistad. "Entonces, me quedo con la primera parte de su mensaje. Con la segunda, no estoy de acuerdo, pero se lo respeto", declaró Rollán, nada dolido por lo que él mismo había explicado.

Así ha sido el contra alegato de Julen hacia Luis Rollán #SecretCuentaAtrás14 pic.twitter.com/WrOCY4Fly6 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 14, 2021

"No me gusta ver a Luis mal"

Cristina Porta, muy crítica con Julen en 'Secret Story'

"A mí me duele por Luis, porque tiene un corazón que no cabe en esta casa", declaró Porta, cuando Sobera le dio el turno de palabra, segura de que Rollán "se lleva de aquí muchos amigos". "Jamás lo pondría entre la espada y la pared y, sinceramente, que a mí me quiera alguien como él, me hace sentirme superorgullosa de llevarme al amigo que me llevo. Es increíble como persona", defendió la concursante. Asimismo, la catalana criticó de De la Guerra que "diga que apoya mentiras simplemente porque es mi amigo".

"Me parece ridículo que se le haga pasar por eso, cuando lo ha pasado mal estos días. Me parece que un amigo te respeta y no te hace daño", prosiguió la finalista, quien recalcó del madrileño que "sabe lo que estamos pasando aquí". "No me gusta ver a Luis mal y se lo ha hecho pasar mal su amigo", criticó Porta, para después concluir manifestando que "me parece fatal que pongas en este tesitura a Luis cuando te quiere con todo su corazón. Yo no lo haría".