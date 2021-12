La noche del martes 14 de diciembre, 'Secret Story: Cuenta atrás' alcanzó su décimo cuarta gala con Carlos Sobera, en la que uno de los nominados, como es habitual, sería salvado de continuar en la palestra: Sandra Pica; los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo, y Luis Rollán. Finalmente, se anunció quién dejaría de correr riesgo de ser expulsado, al obtener el porcentaje más bajo de votos: los Gemeliers.

Luis Rollán, Sandra Pica y los Gemeliers, antes de conocer al concursante salvado en 'Secret Story'

Al arrancar la gala, el programa tuvo la ocasión de mostrar los porcentajes del reparto de votos, situados en un 44,2%, un 48,3% y un 7,5%. Un cambio significativo desde la gala del domingo 12 de diciembre, cuando se situaban en un 48,8%, un 50,4% y un 0,8% al concluir la cita con Jordi González. Sin embargo, a lo largo del programa presentado por Sobera, dichas cifras apenas habían variado minutos antes de anunciar al concursante que se caería de la palestra: la primera cifra subió 1,7 puntos, mientras que el segundo perdió dos puntos y, el tercero, sumó 0,3.

"Es una fantasía. Muchas gracias, de corazón, a toda la gente que nos apoya", manifestó Daniel, tras recibir la buena noticia. Una salvación que, sin embargo, no sentó tan bien a Luca Onestini y Cristina Porta, con quienes habían vivido una tensa Sala de la Verdad apenas unos minutos antes. "He escuchado cosas que no quería escuchar y que no puedo permitir que me digan. Enhorabuena a los gemelos por salvarse, pero sigo pensando lo mismo: que no me llamen nunca más machista, porque es lo más lejos de mí", declaró el italiano, molesto por los supuestos insultos que habría recibido por parte de ambos hermanos, quienes señalaron que "no lo ha entendido porque no ha querido entenderlo".

¡Gemeliers han sido salvados esta noche y, por tanto, se convierten en finalistas! ¿Qué pensáis? #SecretCuentaAtrás14 pic.twitter.com/KCgu6DSr5s — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 15, 2021

¿Quién será el cuarto finalista?

Tras darse a conocer su salvación, los Gemeliers se trasladaron a la Sala de la Verdad, donde Sobera les comunicó el hecho de que eran los terceros finalistas de la edición, junto a Onestini y Porta. "Nosotros hicimos una pregunta para, simplemente, saber qué se pensaba de nosotros fuera", recordó entonces Jesús, tras abrazarse con su hermano, entusiasmado con la noticia. "La mayoría votó que no nos veían en la final, pero me encantaría que esas personas que lo votaron hayan visto algún tipo de cambio en nosotros, en nuestro concurso, y hayan cambiado de opinión. Y si no lo han hecho, lo respeto", concluyó el gemelo. La salvación de ambos hermanos, además, dejaba el duelo final entre Pica y Rollán de cara a la gala del 16 de diciembre, cuando aquel que no tenga que abandonar la casa completará la lista definitiva de finalistas de 'Secret Story'.