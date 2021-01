Cristina Pedroche habla de su polémica foto en la nieve: "No estuve diez horas meditando"

Cristina Pedroche vuelve a estar en el foco mediático por su fotografía meditando en la nieve, durante la borrasca Filomena. Días después de compartir la instantánea, la presentadora de las Campanadas se ha defendido de las críticas que ha recibido por parte de muchos usuarios de las redes sociales: "Me puse un segundo, no estuve 10 horas meditando".

La polémica foto de Cristina Pedroche en la nieve

La colaboradora habló del tema en 'Zapeando' con estupefacción, mientras compartía su incomprensión ante la polémica que ha suscitado su fotografía en la nieve. "Yo he estado en casita tranquilamente con unas botas", comentaba Pedroche, a lo que Dani Mateo decidió contestar: "Y nada más, por lo que hemos visto en Instagram". Tras las risas que surgieron en la mesa del programa, la protagonista de la conversación sentenció: "¡Es que a mí en mi casa me gusta estar desnuda, entonces, no entiendo la que se ha montado!".

Segundos después, Valeria Ros no dudó en preguntar lo que muchas personas han comentado en Twitter: "¿Había algo debajo del chichi?", a lo que Cristina respondió que: "En esa postura, no se apoya el agujero en el suelo". De esta manera, ambas trataron con naturalidad un tema tabú en muchas ocasiones, restando importancia a las palabras y sin utilizar eufemismos.

Los famosos se desnudan en la nieve

La borrasca Filomena trajo consigo unas impresionantes nevadas, junto a heladoras temperaturas, en varias zonas de nuestro país, regalándonos unos fascinantes paisajes teñidos de blanco. Aprovechando esta anomalía temporal, muchos famosos como Miguel Ángel Silvestre, Adriana Abenia, Paco León o Carlota Boza han decidido quitarse la ropa y ayudarnos a combatir el frío.