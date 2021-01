Cristini Couto pide que no revelen que estuvo en la fiesta ilegal de Leticia Sabater: "¡A ver si me multan!"

'Sálvame' sigue investigando la identidad de los invitados a la fiesta ilegal que tuvo lugar en el chalet de Leticia Sabater y han revelado que una de las asistentes fue Cristini Couto, que recientemente ha concursado en 'La casa fuerte 2'. La brasileña ha explicado que no vio en ningún momento a la dueña de la casa y que se lo pasó "muy bien", tanto que la resaca todavía le duraba.

"Estuve un ratito solo y me fui a casa. Hasta las siete de la mañana, más o menos", ha contado Couto, que también ha confirmado que en la fiesta había más de 50 personas, traspasando así el límite legal de personas que pueden reunirse en la Comunidad de Madrid, que es de un máximo de seis para frenar el número de contagios por coronavirus. Además, ha contado que había "tres DJs muy buenos", que ella se marchó de la fiesta "porque era tarde y había mucha gente" y que la policía estaba en una esquina de la calle cuando ella salió.

Cristini Couto fue una de las invitadas de la fiesta ilegal que tuvo lugar en casa de Leticia Sabater

Cristini ha confesado que ella fue como invitada, pero que el resto de los asistentes que querían entrar tenían que pagar con Bizum en la puerta o comprar botellas de alcohol una vez dentro de la casa. Tras revelar toda esta información a un periodista de 'Sálvame', la brasileña le ha pedido que no la hiciera pública por miedo a una sanción de las autoridades: "Oye, pero no vayáis a sacar nada en 'Sálvame', ¿eh? ¡A ver si me van a multar!".

Indignación en 'Sálvame'

Los colaboradores de 'Sálvame' se han mostrado muy enfadados por la actitud de Cristini en plena pandemia y con un gran repunte de casos en toda España. Mila Ximénez ha lamentado que no se esté "tomando en serio" las medidas y que ponga en riesgo la salud de los demás: "Si no nos enteramos, hubiera venido mañana a un debate". La colaboradora ha confesado que ella confinaría a los 50 invitados a la fiesta en casa de Leticia Sabater.

"Es la impotencia de decir: ¿es que nadie hace nada con esta gentuza?", añadía Rafa Mora, que se sumaba a las críticas de su compañera. Tampoco se ha quedado callado Kiko Hernández, que ha dicho que, para él, quien va a una fiesta ilegal sabiendo que hay más de 50.000 muertos en España a causa del coronavirus es "un hijo de puta".

Pilar Yuste se planta

Al descubrir que Cristini había asistido a esta fiesta ilegal, su representante, Pilar Yuste, ha llamado a Kiko Hernández para explicar en directo que dejaba de trabajar con la brasileña. "No se puede soportar a personas de este calibre", ha explicado Yuste entre lágrimas, dolida porque está viviendo en primera persona lo duro que es el virus, ya que lo sufren su hijo y su nieto.