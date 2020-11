Cristini se rompe al recordar su dura infancia en 'La casa fuerte 2': "Me han pegado muchas veces"

La noche del martes 17 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó la sexta gala de su segunda edición, en la que Cristini Couto fue la segunda concursante en enfrentarse al conocido como "espejo del alma", tras su compañero Asraf Beno. Una nueva mecánica por la que los concursantes se "enfrentan" a sí mismos a través de su reflejo en un espejo, en el que el reality plasma algunas palabras significativas para ellos, momento en el que la concursante se acabó derrumbando al recordar su dura infancia como mujer transexual.

Sandra Barneda habla con una emocionada Cristini en 'La casa fuerte 2'

La "prueba" comenzó con una Cristini que confesó ver en su reflejo "una niña que es una mujer empoderada". "¿Cuánto queda de esa niña?", planteó Lara Álvarez, tras lo cual la concursante señaló que "esa niña nunca se va". Fue entonces cuando el programa plasmó la palabra "mujer" en el espejo, provocando las primeras lágrimas de la concursante. "Es todo lo que he logrado ser. Es todo lo que he sido desde que he nacido y me ha costado mucho que me reconozcan como mujer", reconoció Couto, quien a continuación pudo hablar de su infancia, la cual "no podría haber sido peor". "Han sido muchas noches y días de lágrimas", añadió la brasileña, quien declaró no haber tenido "apoyo ninguno".

"Creo que, a pesar de haber sido tan dura, he podido vencer, he podido llegar a ser la mujer que soy hoy. Gracias a mi fuerza, a mi fe", matizó Couto, entre optimista y emocionada, mientras revivía "el rechazo de mi familia, de mi hermano, de mi madre también, al principio". "En el colegio fue una de las peores partes. Me tiraban piedras. Me han pegado muchas veces, muchas", lamentó la concursante, incapaz de dejar de llorar, tras lo cual recordó que "nunca dejé de soñar". "Gracias, Cristini, por haber dicho lo que has dicho incluso sin palabras. Gracias por haberte convertido en la mujer empoderada que eres, para poder trasladar a la gente que nos está viendo que es tan injusto que te rechacen por luchar y ser como quieres ser", intervino entonces Sandra Barneda.

"Mi hermano no me acepta"

"¿Qué le dirías a esa niña que fuiste?", planteó entonces la presentadora. "Aunque sea tan dura la batalla, que jamás desista de luchar, de ir detrás de quien eres", declaró Cristini, quien aseguró que "lo más importante es quererte a ti misma y enfrentar todo, con mucho miedo, pero nada es imposible". Además, la concursante reconoció que no quería sentir rencor, "no lo quiero llevar conmigo nunca, pero el rencor se ha transformado en dolor y perdón". Con la aparición de la palabra "hermano", Couto continuó llorando antes de confesar que había sufrido "mucho maltrato, tanto psicológico como físico" en sus manos. "Lo intenté perdonar, le he perdonado muchas veces... es el único hermano que tengo. Me duele porque lo necesitaba", confesó Cristini, tras lo cual señaló que "me gustaría un abrazo de mi hermano. Nunca he oído de él un 'te quiero'". "Él no me quiere, no me acepta, por sus frustraciones", manifestó la concursante.