Por Franc Recio Martínez |

HBO Max sigue apostando muy fuerte por los programas y el pasado viernes 14 de julio estrenó su última novedad. Ya está disponible en la plataforma de pago 'Time Zone', en el que un grupo de concursantes conocidas se enfrenta a una serie de juegos ambientados en un videojuego y que está encabezado por una conocida streamer que también ejerce de presentadora. Al frente del proyecto está Cristinini, que nos ha querido hablar de su papel de presentadora un tanto especial, así como de su trayectoria en televisión en el mismo verano en que también se pondrá al frente del 'Grand Prix'.

'Time Zone'

Fue espectacularmente bien. Es un proyecto nuevo, que no se había visto nunca, por lo que era un reto personal para mí. Cuando me lo contaron, como soy una persona muy creativa, cuando me iban informando tenía muy claro cómo quería el papel de presentadora y que fuese un personaje que jugase. Es un mundo que ha creado el Master of Time, que es la presentadora, y los concursantes son los personajes del videojuego. Tenía claro que quería un personaje medio juguetón medio picaresco. En HBO Max me lo compraron desde el primer momento.

Desde entonces la narrativa del proyecto fue evolucionando en esa dirección hacia algo diferente y pensaba que no podía ser una presentadora al uso, sino diferente. Tenía que interpretar ese papel de lanzar pullitas, jugar con los concursantes y ser cómplice de los espectadores.

¿Cómo viviste las grabaciones de un formato así?

Fue muy duro. Estuvimos grabando mucho tiempo. No se grababa todo con continuidad, mis presentaciones y las pruebas de los concursantes, sino que se grababa por bloques. Se grababan las pruebas y luego mis comentarios porque de brutos de grabación había una burrada y yo no tenía que comentarlo todo. Luego yo tengo interacción con ellos con un avatar y se tuvo que grabar con un traje como los de la película. Fue muy divertido y también le dio un punto muy moderno. En general es muy modernista, con esa estética muy de videojuegos. Hay cosas que yo nunca había visto antes.

Es una presentadora peculiar, ¿cómo fue la construcción de tu personaje?

Fue cosecha mía porque yo les dije que qué le parecía mi propuesta. Solo sabía que iban a competir un grupo de caras conocidas en un juego sobre el tiempo, en un mundo apocalíptico y que querían que yo fuese una presentadora que moviera el juego. Yo no veía una presentadora normal y se lo dije. El Máster of time tenía que ser una persona antagonista y con su propia personalidad. Que fuese más bien un personaje del juego porque una presentadora normal no encajaba. Todo era probar y probamos en el tráiler y ver si teníamos que bajar el tono o subir el tono.

¿Cómo has visto a los concursantes? ¿Qué crees que debe tener un buen concursante de este tipo de programas?

Había algunos que conocía y otros que no. De los que ya conocía te esperas cosas, pero luego nunca sabes porque influyen muchas cosas y hay muchos factores a tener en cuenta. Cristóbal Soria lo conocía en persona y sé que es muy juguetón, aunque luego puede ser de otra manera y jugar a ser un personaje o no. Puedes pensar que van a ir por aquí o por allí y luego que no.

Cristóbal Soria

También pensé que algunos iban a estar muy comedidos, pero para nada. Desde el primer episodio estaban todos como fieras y todos quería ganar porque se lo tomaban muy en serio. Me puso muy contenta. También como presentadora o persona que va a narrar eso te da mucho juego.

Hay dos perfiles que sobresalen en las primeras entregas, como son Joana Pastrana y Cristóbal Soria. ¿Cómo los ves como jugadores? ¿Han hecho mejor el programa?

Creo que son perfiles muy llamativos y que no dejan indiferente a nadie. Joana, que es muy competitiva y estratega, o Cristóbal que acapara todas las miradas, son perfiles que gustan. Hay otros perfiles que al principio pensabas que no iban a dar tanto juego y luego como los que más. Se van a acaparar muchas miradas en otras direcciones.

Este verano también te veremos en el 'Grand Prix'. ¿Cómo te sientes en esta faceta? ¿Te vamos a ver en más programas?

Estos formatos son nuevos, aunque yo ya había hecho algo Movistar +, pero no tenía nada que ver con estos formatos para plataformas digitales, no tiene nada que ver. Me está encantando lo que estoy haciendo en las oportunidades que me están dando en televisión. No sabia cuánto me gustaba la televisión. Estoy muy contenta este verano de todo lo que estoy haciendo y que me están proponiendo. Si me siento así, quizás debería seguir este camino. Me gustaría enfocarme en formatos de plataformas digitales como 'Traitors', que no son típicos.

Luego estoy haciendo también el 'Grand Prix' y lo estoy disfrutando como si fuera una niña. Es un tipo de programa más tradicional pero me está gustando mucho. Me gustaría enfocarme en la televisión porque creo que tengo muchos que aportar. Además, llevo dos años estudiando doblaje y también me gusta mucho poner voces.

También me está gustando interpretar y es un camino en el que tengo puestas las miras. No quiero cerrar la etapa de streamer, pero sí que me apetece hacer otras cosas como televisión, el mundo del doblaje o darme la oportunidad como actriz y seguir formándome como actriz.