Como nos enseñó 'Community', un gesto tan trivial como abrir la puerta para recoger una pizza o quedarse sentado puede desatar diferentes realidades alternativas. Cada decisión que tomamos tiene un peso de cara al futuro, y por eso es habitual que echemos la vista atrás para teorizar acerca de qué habría sucedido si hubiéramos apostado por otras rutas. Normalmente, esas hipótesis acaban en un callejón sin salida, ya que, por el momento, no podemos cambiar los actos pretéritos, pero dentro del mundo de la ficción ese revisionismo puede tener un gran valor a la hora de arrojar una luz diferente sobre personajes que ya conocemos extensamente.

La nueva serie original de Disney+, '¿Qué pasaría si...?', pretende satisfacer esa curiosidad especulativa y reimaginar el Universo de Marvel, que se ha convertido en un fenómeno de masas por virtudes como su amplio repertorio de personajes carismáticos, pero cuya estricta premeditación provoca que cada una de sus piezas esté sometida a un esquema más grande y no pueda evolucionar por cuenta propia. Dentro de esa colosal máquina, que dispara varias películas y series cada año, la primera ficción animada de Marvel Studios tiene la oportunidad de zafarse de las restricciones del resto de producciones, pero ¿realmente está interesada en hacerlo?

El Vigilante nos guía en '¿Qué pasaría si...?'

En primer lugar, hay que aclarar que '¿Qué pasaría si...?' habita en el Universo Cinematográfico de Marvel pero, en vez de transitar la cronología principal, salta de un universo alternativo a otro para descubrir qué habría pasado si los puntos de inflexión de la franquicia se hubieran resuelto de manera diferente. En los tres episodios que hemos podido ver se plantean variantes de todo tipo: ¿qué pasaría si Peggy Carter hubiera recibido el suero del supersoldado? ¿Y si T'Challa hubiera sido abducido por Yondu en lugar de Peter Quill? ¿Y si la iniciativa de los Vengadores se hubiera frustrado antes de tiempo?

Para explorar esos interrogantes, que tienen un gran potencial de subvertir lo visto hasta ahora en la saga, contamos con la compañía del Vigilante, una suerte de maestro de ceremonias y narrador que, en apenas media hora, nos permite echar un vistazo a través de mirillas alternativas. La voz de este ser omnisciente es la de Jeffrey Wright, que le aporta una gran personalidad y una gravedad de la que es imposible escapar. Aun así, sus intervenciones son puntuales y no interrumpen el desarrollo de cada entrega, brindando el protagonismo a aquellos superhéroes que ven trastocados sus destinos, y cuyo doblaje recae en gran medida en los intérpretes que les han dado vida en carne y hueso.

Peggy Carter vive su aventura en '¿Qué pasaría si...?'

Animando Marvel

El hecho de que, después de producir más de veinte películas y unas cuantas series en acción real, Marvel Studios opte por la animación para desarrollar '¿Qué pasaría si...?' debería ser indicativo de que el foco está puesto en la imaginación, en mostrar aventuras improbables que solo tienen cabida en este formato. En cierta medida, al tratarse de una antología episódica y cambiar de frenético relato en cada capítulo, se justifica este recurso, ya que la variedad de localizaciones y personajes y la agilidad del desarrollo de la trama la hacen más impensable como producción tradicional. No obstante, la repetición de ambientaciones y el exiguo metraje juegan en contra de la experimentación, que se ve limitada para que sea más sencillo identificar los espacios correspondientes a las películas donde los descubrimos.

Eso sí, se contextualiza de manera muy efectiva, recurriendo a elementos ya conocidos, que nos retrotraen instantáneamente a las premisas de "Capitán América: El primer vengador", "Guardianes de la Galaxia" o "Los Vengadores", pero no siempre se da el paso extra para adentrarse en terreno inexplorado. Por ejemplo, el arranque del episodio dedicado a Peggy Carter apunta a reflexionar acerca de la realidad de ser una mujer en los años cuarenta, cuando ni siquiera con superpoderes te tomaban en serio, pero esa idea no tarda en diluirse y en perder cualquier presencia a favor de un redundante relato de acción que pulsa las mismas teclas de siempre. Mientras tanto, el capítulo de T'Challa funciona mejor y es más consistente, al centrarse en todo momento en la perspectiva de un joven atrapado que de repente puede descubrir el espacio exterior.

T'Challa salta de Wakanda al espacio

Independientemente de los gustos de cada uno, que también influyen en el interés que nos despierta cada personaje y sus vivencias alternativas, '¿Qué pasaría si...?' no deja de ser una antología que, al igual que 'Black Mirror' o 'Little America', lleva la irregularidad en su naturaleza. No todos los episodios tienen el mismo efecto ni las mismas ambiciones y eso tiene un lado positivo y otro negativo. En su faceta más acertada, esta apuesta animada es todo un regalo para los fans de la franquicia, que pueden redescubrirla en píldoras de fácil digestión; mientras que en su reverso menos meritorio, el salto a la pantalla de los cómics del mismo nombre evita desmelenarse, desperdiciando la inusual oportunidad de salirse de los márgenes preestablecidos.