La noche del domingo 18 de abril, 'Supervivientes: Conexión Honduras' alcanzó su segunda entrega, en la que los concursantes se enfrentaron a nuevas pruebas de recompensa. Sin embargo, antes de eso, Jordi González se puso en contacto con los Encallados, con el fin de lanzar un claro mensaje a Alexia Rivas, dada su negativa a comer en los últimos días, lo que no favorecía precisamente su estado de salud. Sin embargo, las palabras del presentador despertaron múltiples críticas entre los espectadores, dada su falta de tacto a pesar del malestar que la concursante llevaba días manifestando.

Jordi González habla con Alexia en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

"Vamos a dejar claro que estás siendo atendida en todo momento. Nadie se niega a atenderte", declaraba el presentador a Rivas, después de que el programa emitiera unas imágenes en las que sus compañeros le insistían en comer, algo que ella no se veía capaz de hacer dados sus continuos mareos y sus ganas de vomitar. "Vamos a dejar claro que, si te niegas a comer, te estás provocando un problema de salud serio. No es un problema médico, es un problema tuyo", insistía González, contundente, tras lo cual apuntaba a que "para nosotros, esta actitud sería parecida a querer abandonar, con las consecuencias que eso supone". "No te estoy regañando, ¿eh?", matizaba Jordi, para después señalar que "te han dicho varias veces de comer, pero no quieres".

Ante las palabras del presentador, Alexia aclaró que habían abierto "una lata de garbanzos. Los comí y no los digerí bien". "He comido de todo y no lo digiero. Ojalá estuviera bien, porque he venido con mucha ilusión, pero no quiero provocarme un problema de salud", añadía la concursante a quienes sus compañeros estaban abanicando, dada su aparente debilidad por la falta de alimento y el intenso calor. "El equipo médico no descansa, te están haciendo un seguimiento. Si lo consideras insuficiente, dilo", replicó entonces Jordi, quien añadió que "si lo consideran, te van a separar de la convivencia, pero no se te apartará del programa". "Te pido que te animes, que saques fuerza. Es un bache que puedes estar remontando", opinó el presentador, a lo que la aludida respondió que "no es una cuestión de ánimo, he venido muy fuerte. Es una cuestión de que mi cuerpo no puede".

"Es la primera vez que obligo a alguien a comer"

Alexia, "obligada" por la organización de 'Supervivientes' a comer una pizza por su salud

"Ojalá fuera mentira y me encontrara genial. Me mareo cada dos por tres, sufro pinchazos, tengo el estómago suelto...", confesaba Rivas, un tanto apagada. "No estás sola, te están supervisando. Por favor, saca fuerzas, porque estoy seguro de que esta crisis la vas a superar", declaró González, antes de despedirse de los concursantes y centrarse en los presentes en plató, momento en el que comentó que "si te estás abandonando, reconócelo". Una opinión que compartieron algunos de los colaboradores, quienes desconfiaban del comportamiento de Rivas, mientras que multitud de espectadores cargaron contra Jordi por sus duras palabras hacia una concursantes que, aparentemente, se encontraba en mal estado.

"Está la pobre Alexia medio moribunda y en estado de desnutrición, ¿y medio plató está reprochándole ser estratega y tener una mala actitud?", criticó un espectador, al igual que otros muchos seguidores del reality. La organización, de hecho, quiso remediar la situación de la leonesa, a quien ofrecieron una pizza, antes de la prueba de recompensa. "Creo que es la primera vez en 'Supervivientes' que obligo a alguien a comer", comentaba entonces Lara Álvarez, ante una poco convencida Alexia, a quien los médicos del programa recomendaban comer por cuestiones de salud. A pesar de todo, la concursante acabó ingiriendo gran parte de la pizza, con cierta dificultad, en un tiempo que supuestamente iba a ser restado a sus compañeros a la hora de realizar la prueba de recompensa. Algo que terminó con la concursante llorando, a pesar de la buena actitud del resto de concursantes, antes de que la organización anunciara que podían competir a pesar de todo.

