Críticas de los trabajadores de TVE por la externalización del nuevo programa de Jesús Cintora

Muchos trabajadores de TVE y el Consejo de Informativos vuelven a estar en pie de guerra con la cadena pública. Esta vez, el motivo de sus quejas se debe a la externalización del programa informativo que Jesús Cintora prepara para La 1 y que se llamará 'Pase lo que pase'. El periodista ejercerá de codirector y una empresa externa al ente público será la encargada de desarrollar las labores de producción.

Jesús Cintora codirigirá el programa informativo 'Pase lo que pase' en TVE

Los profesionales han llenado las redes sociales de críticas a TVE por esta decisión bajo la etiqueta #DefiendeRTVE, que ya han empleado en otras ocasiones para dar voz a sus protestas. Para defender su punto de vista, se apoyan en la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. En concreto, citan el artículo 7.5 que establece que "la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos".

El Consejo de Informativos se ha sumado a las críticas de los trabajadores. El órgano que representa a los periodistas del ente público ha emitido un comunicado en el que informan de que han elevado la queja a la Dirección de Información y Actualidad, porque, según argumentan, la externalización de los programas informativos solo debe producirse cuando "no haya personal voluntario suficiente y si lo hubiera se produciría un vacío en la redacción de Informativos que causaría un quebranto considerable".

Jesús Cintora durante su etapa como colaborador de 'Liarla Pardo'

El Consejo asegura en este mismo comunicado que "RTVE no ha abierto ningún proceso público y transparente de carácter interno para recabar personal para ese programa" y recuerdan que el ente público dispone de "la mayor redacción de informativos del país", por lo que no consideran que la cadena pueda excusarse alegando que no hay personal suficiente. Además, este órgano pone especial énfasis en su rechazo a la contratación de una productora privada para "elaborar un programa con contenidos de apariencia informativos, pero inevitablemente volcados hacia la opinión".

El Consejo también ha criticado duramente la apuesta de un formato de estas características para ocupar la franja de 13:00 a 15:00 en La 1, porque opinan que es "una réplica de los programas de las televisiones privadas" y, desde este órgano, apuestan nuevas formas de contar la realidad "a nuestros espectadores y contribuyentes". "La falta de originalidad y la carencia de ideas no es una novedad, pero sí es dramática en un momento en que TVE está tocando fondo en términos de audiencia y relevancia social", ha sentenciado el Consejo.

Los sindicatos entran en juego

Los sindicatos UGT y SI también han tomado cartas en el asunto y han solicitado una reunión para la próxima semana con la dirección de Recursos Humanos y el director de Información y Actualidad, Enric Hernández. Su objetivo es que los puestos de responsabilidad del ente público expliquen la decisión de contratar a una productora privada para poner en marcha el nuevo programa de Cintora, que todavía no tiene fecha de estreno.