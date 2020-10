TVE explica el motivo por el que ha cancelado 'Mercado central'

Tras haber superado un año de emisión, 'Mercado central' cerrará sus puertas próximamente, algo que sin duda ha descuadrado a los seguidores de la ficción diaria emitida en La 1, que ronda el 8% de cuota de pantalla. Las quejas de los espectadores han llegado a 'RTVE responde', el programa en el que Ángel Nodal traslada las dudas de la audiencia a los directivos de la cadena pública. Por ello, un responsable de la misma ha decidido responder y explicar los motivos que les han llevado a tomar esta decisión.

Jesús Olmedo, Begoña Maestre, Lola Marceli y Antonio Garrido

Se había confirmado que 'Mercado Central' ya no iba a continuar en la parrilla de La 1, no obstante, nunca se dio una explicación oficial al respecto. Pues bien, Fernando López Puig, director de Contenidos de TVE, ha explicado este domingo 25 de octubre en 'RTVE responde' que la ficción no continuará porque la historia ha llegado a su fin. A pesar de que las series diarias de este tipo suelen tener una duración mayor, parece que con la serie de Diagonal TV no va a suceder lo mismo. "Con 'Mercado Central' hemos querido dar una historia con principio y final. Estamos finalizando la serie, no la estamos cortando", ha recalcado.

Esto sin duda sorprende teniendo en cuenta que el serial protagonizado por los actores Antonio Garrido, Lola Marceli, Begoña Maestre y Jesús Olmedo había incorporado en agosto a nuevos personajes interpretados por Jordi Rebellón, Eva Isanta, María Casal, Raúl Mérida y Sebastián Iturria. ¿Por qué estas novedades si se tenía claro que el final iba a llegar pronto? De ello habló FormulaTV con Jordi Frades, director de Diagonal TV. Este explicó que estaba previsto que la serie pudiese terminar este otoño, una decisión en la que sus audiencias parece que tuvieron mucho que ver. "Nos hubiera gustado poder hacer una o dos temporadas más, pero a veces reinan los shares", afirmó Frades, recalcando la "complicada competencia" que había en su franja de emisión.

Su hueco será ocupado por 'Dos vidas'

La franja de tarde mantendrá su esquema de programación con 'Acacias 38' y 'Servir y proteger'. El hueco que dejará 'Mercado Central' será ocupado por una nueva ficción de sobremesa que la productora Bambú está preparando. 'Dos vidas', es una serie que estará ambientada en Guinea Ecuatorial pero de la que todavía se desconoce cuál es su trama principal. Lo que sí se ha sabido recientemente es que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, Gloria Camila, formará parte del reparto y dará sus primeros pasos en la interpretación gracias a esta ficción.