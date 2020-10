'Cuéntame cómo pasó': Roger Berruezo y Carlos Serrano-Clark fichan por la temporada 21

'Cuéntame cómo pasó' se encuentra en pleno rodaje de su decimoprimera temporada. Una tanda de episodios que arranca en 1992, un año clave en la historia reciente de España con la celebración de la Expo'92 en Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la capitalidad de la Cultura en Madrid. La ficción de Televisión Española, producida por Grupo Ganga, comenzará su temporada con la celebración del cumpleaños de Antonio Alcántara (Imanol Arias) en un momento en el que la familia intenta pasar página después de la crisis vivida.

Roger Berruezo y Carlos Serrano-Clark, fichajes de la temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó

La nueva temporada mantendrá intacto a su reparto principal, con Arias, Ana Duato, María Galiana, Irene Visedo, Pablo Rivero, Carmen Climent, Paloma Bloyd y Carlos Hipólito como los miembros de la familia Alcántara. Pero, como ocurre en cada etapa, la serie sumará nuevas incorporaciones que aporten aire fresco a las tramas.

Tal y como anunció en exclusiva FormulaTV, Lola Baldrich será uno de los fichajes principales de la temporada 21, junto a Jan Cornet y Silvia Abascal. Además, los actores Martxelo Rubio, Paula Morago, Carlos Serrano-Clark, Francisco Reyes y Roger Berruezo completarán el reparto de la serie. Por otro lado, en el barrio de San Genaro seguiremos disfrutando de los vecinos habituales: Manolo Cal, Silvia Espigado, Santi Crespo, Carmen Balagué y Jorge Basanta.

Cambios en guion y dirección

Más allá del elenco, la serie también sufrirá algunos cambios en su equipo de guion y dirección. Yolanda García Serrano y Laura León se incorporan como guionistas de la decimoprimera temporada, mientras que el coordinador de guion Joaquín Oristrell salta a la dirección junto a Irene Arzuaga. "No tenía la intención dirigir 'Cuéntame', pero me pidieron hacer una prueba para comprobar cómo usaremos unas cámaras en determinadas cosas que queremos contar. Me pidieron que lo hiciera y justo estoy en ello. Estoy con los guiones y con la dirección", explicó Oristrell a FormulaTV.