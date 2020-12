Cynthia Martínez destapa las mentiras de Canales Rivera, quien trató de impedir que fuera a 'Sábado deluxe'

Después de haber sido negada por Canales Rivera, Cynthia Martínez finalmente acudió el 19 de diciembre a 'Sábado deluxe' para contar toda la verdad sobre su relación con el diestro. Al inicio del programa, Jorge Javier Vázquez ha informado a todos los espectadores de Telecinco que el diestro se había puesto en contacto con la subdirectora del espacio horas antes para evitar la entrevista. A pesar de las peticiones del colaborador de 'Sálvame', la cadena ha seguido adelante con sus planes.

La invitada del espacio ha querido dar su versión al ver que su imagen se estaba dañando por las mentiras del torero: "Me parece muy fuerte que para justificar algo que él ha hecho mal, me ponga a mí de cazafamosos". La joven explica que Rivera desmiente toda la información para "evitar que todo salga a la luz" y por ese motivo ha mostrado audios y capturas de pantalla que demuestran su versión. La empresaria ha explicado que conoció al torero hacía diez años pero que en aquel momento no llegaron a tener ninguna cita porque Rivera estaba casado.

Cynthia Martínez en 'Sábado deluxe'

Sin embargo, después de varios años volvieron a hablar por medio de Instagram e incluso llegaron a quedar para cenar con unos amigos hace dos semanas. Martínez confiesa que durante la velada hubo mucho tonteo por parte de los dos y que Rivera le "plantó un beso en el parking" justo antes de marcharse al hotel: "Estuvimos un rato hablando y luego, a la hora de dormir...", deja caer la invitada del espacio dando a entender que mantuvieron relaciones y que durmieron juntos.

Al explicar cómo fue su noche con Canales Rivera, algunos colaboradores del programa intentaron desmentir el hecho de que Martínez no supusiese que el torero tenía una relación. La empresaria afirma que preguntó en dos ocasiones al diestro si tenía pareja, algo que él le había negado. Por si fuera poco, durante su encuentro en el hotel, Canales discutió con su pareja por teléfono y fue ahí cuando la invitada de 'Sábado deluxe' descubrió todo: "Cuando escuché la conversación y nos quedamos cara a cara él le quita muchísima importancia a su relación, me dice que lleva como unos cinco meses conociendo a alguien y que lleva muy poco".

Cynthia Martínez se llevó unos calzoncillos de Canales Rivera

En los diferentes programas de Telecinco se había comentado que Cynthia Martínez se había quedado con la ropa interior de Canales Rivera después de su noche de pasión, algo que ella ha admitido durante la entrevista: "Me los llevo para no dejar nada en la habitación y porque yo pensaba volver a verlo y dárselos en plan de coña. No estaban tan sucios", confesó la empresaria ante los colaboradores de 'Sábado deluxe'.