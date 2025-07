Daniel Guzmán debutará como presentador en '100% Únicos', que renueva en Cuatro

Por Roberto Ponce López |

Tras la primera temporada del programa '100% Únicos', Cuatro ha decidido renovar para una segunda tanda de episodios de este proyecto, como así ha hecho saber Mediaset España al anunciar por sorpresa la renovación del formato. En esta nueva temporada, la gran novedad es que va a cambiar el presentador del programa. Hasta ahora Guillermo Fesser había sido el conductor, pero uno de los invitados que pasaron por la primera temporada de '100 Únicos' será quien le sustituya.

Estamos hablado de Daniel Guzmán, quien visitó el programa en una ocasión en la que se abrió con las preguntas de los chicos con Trastornos del Espectro Autista, con los que encajó de maravilla. Con lo que, tras haberse expuesto a la entrevista, ahora se dedicará a presentar y a dirigir las charlas.

Este formato, producido por Shine Iberia, trajo a personalidades de diferentes ámbitos como la cultura, la política, el deporte o el espectáculo, para que les pudiéramos conocer más en profundidad y fuera de sus proyectos o trabajos. Leo Harlem, Isabel Díaz Ayuso, Albert Rivera, Antonio Banderas, Dabiz Muñoz, Rozalén o Mercedes Milá fueron algunos de los nombres que pasaron por la primera temporada, con lo que se espera que el nivel esté a la altura en esta segunda.

El paso del nuevo presentador por el programa

Por su parte, Daniel Guzmán, quien debuta como presentador, trató muchos temas personales y vivencias de las que no conocíamos nada en su visita como invitado. Entre ellas, comentó la escena de la serie 'Policías, en el corazón de la calle' en la que no podía dejar de llorar y que fue la que más le costó en su vida. También recordó entonces cómo fue la primera vez que ganó el Goya junto a su abuela: "Estábamos tan nerviosos los dos que cuando dijeron mi nombre no me enteré, todos nos miraban y un amigo me dijo: 'Sal, que te lo han dado'. Y fue una experiencia maravillosa", comentó al respecto.

Por otro lado, su conexión con los chicos fue muy cercana y especial, quizás debido a ello desde Mediaset han pensado que es la persona idónea para suplir a Guillermo Fesser, quien no estará en proyecto que cuenta con el asesoramiento de la Confederación Autismo España, y que aún no tiene una fecha concreta para llegar al canal secundario de Mediaset España.