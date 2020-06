Danny Masterson ('Aquellos maravillosos 70'), acusado de violar a tres mujeres

El actor Danny Masterson, quien interpretó a Steven Hyde en 'Aquellos maravillosos 70', ha sido acusado por la Fiscal del distrito de Los Ángeles de violar a tres mujeres en casos individuales ocurridos entre los años 2001 y 2003. Estos tres presuntos delitos de los que se acusa al intérprete ocurrieron en su propio domicilio.

Danny Masterson, en 'The Ranch'

Aparte, hubo dos casos más que la Fiscal del distrito, Jackie Lacey, se negó a presentar cargos de agresión sexual; uno de ellos por evidencia insuficiente y otro basado en el estatuto de limitaciones del delito alegado, tal y como recoge TV Line. El próximo 18 de septiembre se llevará a cabo la lectura de cargos de Masterson en los que se determinará si es culpable o no. En caso de que lo sea, el actor se enfrenta a una sentencia de 45 años a cadena perpetua.

Despedido de su última serie

Uno de los últimos proyectos de Masterson fue la serie 'The Ranch', en Netflix, donde ejercía de productor ejecutivo y coprotagonista junto a Ashton Kutcher. Sin embargo, fue despedido del proyecto a finales de 2017 al conocerse la acusación de haber violado a cuatro mujeres a principios de los 2000. Su personaje de Rooster Bennett se despidió de los espectadores en la quinta temporada en una trama en la que le amenazaban a que abandonase la ciudad, pero al inicio de la sexta se descubrió que había muerto en una accidente de moto.

Tras su despido, Masterson escribió un comunicado en el que se mostraba "muy decepcionado con la decisión de Netflix de descartar a mi personaje de 'The Ranch'". A continuación, el actor exponía su punto de vista: "Desde el primer día, he negado las escandalosas acusaciones en mi contra. La policía investigó estos reclamos hace más de 15 años y determinó que carecían de fundamento. Nunca he sido acusado de un delito, y mucho menos condenado por uno. En este país, se presume su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad. Sin embargo, en el clima actual, parece que se te presume culpable en el momento en que te acusan".