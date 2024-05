Por Beatriz Prieto |

La tarde del martes 22 de mayo, 'Ni que fuéramos' continuó su andadura en las distintas plataformas con más contenido, en el que se incluían la situación de Ana Rosa Quintana y su 'TardeAR', tras los rumores que apuntaban a la posibilidad de que la madrileña abandonara la franja de la tarde. Un asunto en el que María Patiño restó responsabilidad a la presentadora por el fin de 'Sálvame', lo que dio pie a que la gallega se abriera sobre cómo afrontó ella el fin de su etapa en Mediaset España, más tardía que la del resto de sus compañeros.

Belén Esteban recuerda cómo se encontraba María Patiño tras terminar su etapa en Mediaset España

, apuntó la presentadora, antes de señalar a sus compañeros Belén Esteban Víctor Sandoval , quienes "han estado sobre todo los dos a mi lado". "Yo lo he pasado muy mal, pero no porque acabe el programa, sino porque", se sinceró Patiño, sobre la cancelación de 'Sálvame', aunque ahora "ha llegado un momento en mi vida en el que necesito hacer lo que estoy haciendo: mirar para delante".

Poco después, Esteban recordó de la presentadora que "se aisló y no cogía el teléfono muchos días. Yo la llamaba 50 veces hasta que me lo cogía, porque a mí me preocupaba". La madrileña explicó que "María tiene su vida, por supuesto, pero es una persona que le gusta ser lo que es, periodista. María buscaba información sin tener un trabajo, ha dado exclusivas y ha sido portada". "Yo entiendo que ella se sintiera mal, porque de repente, y perdón por la expresión, parecemos asesinos en serie. ¿Qué hemos hecho? ¿Trabajar?", lanzó Esteban, molesta.

"Nos llamaban delincuentes"

La colaboradora desveló que, en sus conversaciones con Patiño, la gallega "lloraba", ante lo que la aludida señaló que "Belén también ha sufrido". "Nosotros podemos sentirnos muy afortunados, los que salimos en pantalla. Pero hubo 192 familias que se fueron a la calle", recordó la madrileña, agradecida por el hecho de que "muchos están trabajando en otras cadenas, de lo que me siento muy orgullosa, pero había personas, que ahora salen en la cadena de enfrente, que estaban muy preocupadas, porque la manera que tuvimos de enterarnos".

Al recordar los primeros días tras el fin de 'Sálvame', Patiño relató que "yo reaccioné tarde, porque yo terminé realmente el 25 de diciembre por 'Socialité'". "Las navidades pasan, no te enteras, estás con amigos... y un día me senté y dije: '¿Y ahora qué hago con mi vida?'", relató la presentadora. A pesar de todo, la gallega reconoció que "me ha venido bien para disfrutar del tiempo libre, para desintoxicarme del mundo de la tele y me ha venido bien el no tener rabia". "Porque yo la tenía, porque sí que ha habido gente en medios de comunicación, que no se nombran tanto, que día sí y día también, nos llamaban delincuentes. Y no se les nombra", concluyó Patiño.