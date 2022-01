Telecinco emitió el martes 18 de enero el reencuentro entre los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 4' seis meses después de que concluyera la experiencia. Unas reuniones en las que, además de contar con la presencia de algunos de los solteros, también se contó con la participación de Charo, madre de Rosario Cerdán. La mujer había viajado ya a República Dominicana para vivir una hoguera con su entonces yerno, Álvaro Boix, a quien no dudó en criticar abiertamente, al igual que manifestó su rechazo ante la posibilidad de que el valenciano y su hija volvieran a retomar su relación.

Charo y Álvaro discuten en 'La isla de las tentaciones'

Cerdán y Boix vivieron un cara a cara que se convirtió en toda una montaña rusa emocional, puesto que la antigua pareja pasó de la emoción a la tensión y las discusiones, para volver otra vez a llorar por lo que habían perdido. Un encuentro en el que también contaron con la presencia de Sabela, quien ya no mantenía contacto alguno con Boix a pesar de lo que habían vivido en el reality, por decisión del valenciano. Todo ello antes de que la expareja encarase una recta final en la que, de nuevo, rompieron a llorar cuando Sandra Barneda planteó a Boix si "quieres pedirle otra oportunidad a Rosario". "No lloro porque no te la quiera pedir. Claro que quiero tener una vida contigo, pero no puedo dártela", confesaba el aludido, emocionado.

"Creo que los dos sabemos que nos queremos muchísimo, pero no nos podemos permitir hacernos más daño", coincidió Cerdán, agradecida con su exnovio "por haber estado en los momentos más difíciles de mi vida y por haberme enseñado lo que es querer". "Llevo mucho tiempo pensando que soy malo y no he hecho nada bien", confesó Boix, ante lo que la valenciana reconoció que "te he machacado mucho y tú no eres mala persona. Conmigo te has portado muy bien también". Ambos se abrazaban entonces, llorando, momento en el que Charo, madre de Cerdán, optaba por reunirse con ellos tras haber estado atenta a la conversación, en otra sala, inmune a las lágrimas de su hija y su exyerno. "Voy a ver si pongo un poquito de orden, porque si me lo cuentan, no me lo creo", soltó la mujer, quien se negó a saludar a Boix.

¿La madre de Rosario se equivoca o está siendo justa?



"No tengo interés en que esté con nadie"

Charo, Rosario y Álvaro se reúnen seis meses después de 'La isla de las tentaciones'

"Eres un peliculero de mucho cuidado", reconocía Charo, cuando el valenciano se acercó a saludarla. "¿Perdona? Estoy aquí derrumbándome por todo y estoy hablando con el corazón en la mano", defendió el aludido, ante una incrédula madre "porque lo conozco ya después de cuatro años de mentiras". "Yo hablo contigo muy bien, Rosario, pero con tu madre, no puedo", confesaba Boix ante Cerdán, quien solicitó a su madre que se calmara, sin resultado. "Me sabría muy mal que volviera con este individuo", confesó la inesperada invitada, iniciando así una tensa disputa con su exyerno. "¿Crees que se van a dar una nueva oportunidad y tienes miedo?", planteó entonces Barneda. "Tengo miedo por eso y espero que no se la den, porque mi hija no ha sido nunca, ni será feliz, al lado de él. Lo he visto con mis propios ojos, ellos han vivido en mi casa", declaró Charo, sin rodeos.

La invitada confesó además que "se le ha tratado como a un hijo, no, lo siguiente. Pero en el momento en el que a mi hija la he visto sufrir, saco las uñas por ella". Cerdán intervenía entonces para criticar que "igual no has entrado de la mejor forma. También te pido que lo que me tengas que decir, dímelo bien, tanto a mí como a él", ante lo que Charo aseguró que "yo con él no quiero tener ningún tipo de contacto". Asimismo, la madre de Cerdán dejó claro sobre la valenciana que "no tengo ningún interés en que esté con nadie", puesto que "ahora mismo está sola y la veo centrada, mucho mejor". "Si algún día decidiese estar con él... no me gustaría perderla, pero a él no quiero verlo ni en pintura", reconocía Charo, cuya opinión no parecía condicionar en absoluto a su hija. "Yo sé que si el día de mañana quiero volver con Álvaro, lo voy a hacer a pesar de lo que ella opine", recalcó la valenciana.