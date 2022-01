La noche del martes 18 de enero, Telecinco emitió el reencuentro de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 4' seis meses después de que concluyera su experiencia. Gal·la Mora y Nico Aubert fueron los encargados de inaugurar la cita, en la que volvieron a demostrar la tensión y las diferencias que existían entre ambos. Asimismo, el rumano recibió a Miriam, su soltera predilecta, al igual que a Rosana, quien manifestó abiertamente sus dudas sobre la relación que existía entre ambos tras pasar por el reality.

Rosana, Nico y Miriam, cara a cara en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

"Miriam es una chica especial. La he visto este tiempo y estuvimos muy bien", confesaba Aubert, mientras Mora, atenta a sus palabras desde otra estancia, señalaba que "te has liado con veinticinco, que lo sé yo". El exnovio de la castellonense recibió entonces a la tentadora, ante quien admitió que "me siento muy feliz a tu lado". "Es una chica muy diferente a Gal·la. Me gusta porque me da como protagonismo en la relación", alabó el rumano, tras lo cual recalcó que "no estamos juntos, porque no estoy preparado". "Sé que hay algo en él que lo frena conmigo, pero ya le he dicho que estoy abierta para conocerlo y lo voy a esperar el tiempo que haga falta", señaló por su parte la tentadora. "Hubo momentos que me dolieron mucho, pero eso me ayudó a darme cuenta de que me gustaba de verdad. Fue todo muy intenso", recordó Miriam.

La soltera declaró además que "no puedo luchar contra mis sentimientos. Por mucho que bese a otra chica, me sale luchar para que ese beso sea para mí", antes de que Sandra Barneda preguntara a Aubert si "contactas otra vez con Rosana" tras concluir el reality. "Me hace mucha gracia esa chica, la verdad. Me habla para decirme que me invita a Mallorca, pero le dice lo mismo a otro compañero. Me lo demostró en la villa: la veía dolida, pero luego se mete en la cama con otro chico", criticó el exnovio de Mora. "Pero si tú has hecho lo mismo, ¿de qué hablas, hipócrita?", cuestionaba su expareja, en la otra estancia. Unas palabras de las que, inconscientemente, se hizo eco Barneda ante Aubert: "en ese momento te gustaba e incluso en la cita final, querías seguir con las dos. ¿Y ahora te parece mal que ella quiera invitarte a Mallorca y a otro chico también?". "Es que no me hace sentir especial", respondía el rumano.

"Has jugado conmigo"

Gal·la, Nico y Miriam en su reencuentro tras 'La isla de las tentaciones'

Rosana sorprendía a Aubert y Miriam al irrumpir en la sala, donde soltó que "menudo cuento que lleváis los dos". La presentadora quiso indagar en el porqué "no te crees su relación", momento en el que Rosana confesó que "porque cuando salimos de la isla, Nico me habló y dijo que no se arrepentía de nada de lo que había pasado conmigo". "Ahora sí me arrepiento", manifestó el aludido, quien incluso añadió que "si te soy sincero, a día de hoy, me habría gustado conocer solo a Miriam. Me ha demostrado que le gustaba de verdad". "Creo que has jugado conmigo y con mis sentimientos. Estamos encerrados en una casa y veo cómo te vas con otra tía en mi cara. ¿Crees que me hace gracia eso?", planteó Rosana. Asimismo, la soltera pudo explicar "por qué te liaste el último día con Álvaro", protagonizando así el primer trío de la historia del programa: "porque estaba harta de esa situación. Surgió el momento, estábamos de fiesta y me dejé llevar".

De hecho, Rosana subrayó que "con Álvaro tengo una relación de colegueo", e incluso desveló que "vino a verme a Mallorca y han surgido cosas entre nosotros, pero ya". A la hora de hablar de la relación de Aubert y Miriam, la tentadora opinó que "me parece un poco de risa. Yo he escuchado comentarios de que él estaba un poco cansado de ella", algo que el aludido negó de inmediato, mientras Mora la respaldaba, fuera de la conversación. "Estarán fingiendo, porque ahí no veo nada", añadía Rosana, quien a pesar de todo les deseó que "les vaya muy bien en su cuento de hadas". "A ver, yo mañana te digo si te vienes conmigo y te vienes conmigo. Y no te lo digo a malas", lanzó entonces Aubert, sin tapujos, ante la boquiabierta tentadora. "¿Perdona? ¿Tú qué te crees, que me iría contigo después de lo que me has hecho? No", replicó Rosana. Una opinión crítica con la pareja a la que se sumó Mora: "me da igual. Que hagan lo que quiera con su vida". "Opino como Rosana: me parece un cuento. Si fuera ella, me valoraría un poquito más", reconocía la castellonense.