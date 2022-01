El lunes 17 de enero, Telecinco emitió la primera entrega de 'El debate de las tentaciones' después de que 'La isla de las tentaciones 4' llegara a su fin. Sandra Barneda recibía entonces a las protagonistas de la edición, a excepción de Sandra Férriz, entre las que se encontraba Zoe Mba, quien descubrió algunas de las críticas que sus compañeras de Villa Paraíso habían lanzado contra ella a lo largo del reality, a las que no dudó en responder en directo.

Zoe, atenta a las palabras de sus compañeras en 'El debate de las tentaciones'

"A mí no me gusta el comportamiento de Zoe. Todavía no ha madurado lo suficiente como para ir de cara a la gente, entonces no me parece bien cómo lo está haciendo", confesaba Gal·la Mora ante las cámaras del programa, mientras que Férriz opinaba de la barcelonesa que "está haciendo un juego sucio que no le va a salir bien, porque al final todo se sabe". "Le gusta estar en todo lo que pasa y creo que es afán de protagonismo", opinaba por su parte Rosario Cerdán, en un vídeo en el que también aparecía Tania Medina. "Zoe es una persona muy impulsiva y debería controlar un poquito más cómo se dirige al resto de compañeras", declaraba la canaria. La relación de la barcelonesa con Josué Bernal también fue motivo de críticas por parte de sus compañeras.

"Creo que no sabe controlar sus emociones para nada y no estoy de acuerdo en cómo lleva su relación", confesaba Medina, tras lo cual se podía ver a Mora opinando que "depende mucho de él y no se da cuenta de que tiene una relación muy tóxica". "Luego soy yo la metemierda. Yo soy la que va siempre de cara", soltaba una molesta Mba, nada más concluyó el vídeo. Aún así, la barcelonesa quiso matizar que "no voy a ir en contra de nadie", para después señalar de las tres compañeras que habían acudido con ella a plató que "me han dicho muchas cosas a la cara". "Lo que me pasa con Sandra es que en el debate te dio la razón de que yo era una metemierda", acusó la novia de Bernal, sobre Férriz, con quien no mantenía una buena relación. De hecho, la barcelonesa reconoció que, durante su estancia en Villa Paraíso, había escuchado rumores sobre la infidelidad que la murciana ocultó al ingresar en el reality, razón por la que decidió encarar a su compañera para decirle que "hay algo en ti que no me cuadra. No puedo confiar en ti si eres una persona falsa".

"Desestabilizó al resto"

"Hay opiniones mías que no siempre están bien, pero yo he cogido y os lo he dicho todo", defendió Mba, quien incluso reconoció que "peco de sinceridad. Hay cosas que digo, que no debería decir". Una ligera tensión que Suso Álvarez aprovechó para recordar uno de los pocos momentos en los que había empatizado con ella: cuando, tras colarse en la hoguera de los chicos y mostrarse muy afectada, sus compañeras decidieron ignorarla a causa de su enfado. "Es un reality muy duro psicológicamente, por lo que no nos venía bien tener a una persona continuamente machacando. Así que llegó un punto en el que dijimos: 'Zoe, lo sentimos, pero no voy a permitir que tu concurso me afecte más de la cuenta", aclaró Cerdán, tras lo cual Medina añadió que "yo la veía mal, pero también me molesté con ella, porque desestabilizó al resto y yo sabía que lo haría también con Alejandro".